Rahu Gochar 2026: शनि की राशि में राहु का गोचर, इन 3 राशियों के लिए लकी रहेगा नया साल 2026

वर्ष 2026 में राहु अपना गोचर बदलकर शनि की राशि मकर में प्रवेश करेंगे. ज्योतिष के अनुसार, राहु का यह परिवर्तन तीन राशियों के लिए अत्यंत लाभदायक रहेगा. इन जातकों को धन, व्यवसाय और करियर से जुड़ी अप्रत्याशित सफलता और लाभ के अवसर प्राप्त होंगे.

साल 2026 में शनि के स्वामित्व वाली कुंभ राशि में होगा राहु का गोचर. (Photo: AI Generated)
Rahu Gochar 2026 Rashifal: पाप ग्रह राहु साल 2026 में राशि परिवर्तन करने वाला है. राहु का यह राशि परिवर्तन करीब 18 महीने बाद होगा. साल 2026 में राहु शनि के स्वामित्व वाली मकर राशि में गोचर करेगा. ज्योतिषविदों की मानें तो मकर राशि में जाने के बाद राहु तीन राशि के जातकों लाभ दे सकता है. इन राशियों को धन, व्यापार और करियर के मामले में अचानक लाभ मिलेंगे. आइए इन लकी राशियों के बारे में जानते हैं.

वृषभ राशि
राहु का राशि परिवर्तन वृषभ राशि के जातकों के लिए शुभ परिणाम देने वाला है. राहु की चाल वक्री रहती है और धन-वाणी के भाव में रहकर राहु आपको अचानक आर्थिक लाभ के अवसर मिल सकते हैं. वाणी, व्यवहार में सकारात्मक बदलाव आने से आपको करियर में भी लाभ मिलेंगे. अधूरे या रुके हुए कार्यों में गति आएगी. समाज में आपकी प्रतिष्ठा बढ़ेगी. निवेश या पार्टनरशिप में बिजनेस शुरू करना आपके लिए फायदेमंद रहेगा. कौशल-विकास से भी लाभ की संभावनाएं हैं.

मिथुन राशि
मिथुन राशि के लिए भी राहु का गोचर सकारात्मक परिणाम देने वाला रहेगा. 2026 में समय-समय पर अप्रत्याशित धन लाभ के योग बनेंगे. आपकी वाणी में शक्ति और आकर्षण बढ़ेगा, जिससे आप दूसरों को प्रभावित कर पाएंगे. लंबे समय से रुके हुए कार्य अब गति पकड़ेंगे. आपको ठप पड़ा कारोबार या कोई पुराना निवेश लाभ दे सकता है. समाज में आपका मान-सम्मान बढ़ेगा. निवेश या किसी नए प्रोजेक्ट की शुरुआत आपके लिए लाभदायक सिद्ध हो सकती है.

धनु राशि
धनु राशि के जातकों के लिए भी राहु का यह गोचर अनुकूल परिणाम लेकर आ सकता है. राहु के गोचर से आकस्मिक धनलाभ की संभावना प्रबल रहेगी. आपकी वाणी में मिठास और प्रभाव बढ़ेगा, जिससे लोग आपकी सलाह को गंभीरता से लेंगे. इस समय ठहरे हुए कार्यों में तेजी आएगी और सामाजिक सम्मान में वृद्धि होगी. निवेश, साझेदारी या किसी नए कौशल को सीखने का प्रयास भविष्य में लाभदायक रहेगा. माता-पिता के सहयोग से महत्वपूर्ण कार्य पूरे होंगे. संतान पक्ष से भी आपको शुभ समाचार मिल सकता है.
 

