Dhanteras 2025: धनतेरस और दिवाली से पहले पुष्य नक्षत्र में खास योग, जानें खरीदारी करने का शुभ मुहूर्त

Pushya Nakshatra 2025 : धनतेरस और दीपावली से पहले 14 और 15 अक्टूबर को पुष्य नक्षत्र योग बन रहा है. यह समय सोना-चांदी, वाहन, प्रॉपर्टी और नई खरीदारी के लिए बेहद शुभ माना गया है. जानें पुष्य नक्षत्र का महत्व और खरीदारी के शुभ मुहूर्त.

14 और 15 अक्टूबर को पुष्य नक्षत्र योग(File Photo: ITG)
18 अक्टूबर को धनतेरस का पर्व मनाया जाएगा. धनतेरस पर सोना-चांदी, भूमि, वाहन, इलेक्ट्रॉनिक्स और अन्य संपत्ति की खरीदारी करना बेहद शुभ माना जाता है. इसी तरह पुष्य नक्षत्र योग में भी खरीदारी करना और भी शुभ होता है. इस बार दिवाली और धनतेरस से पहले 14 और 15 अक्टूबर को पुष्य नक्षत्र का 24 घंटे 6 मिनट का विशेष योग रहेगा. खरीदी के इस महा मुहूर्त पर सिद्ध और साध्य योग भी रहेगा. 

बता दें कि दीपावली से पहले हर साल लगभग 7 दिन पहले पुष्य नक्षत्र आता है. इसी दिन से लोग दीपावली की खरीदारी शुरू करते हैं. इस दिन नया काम या व्यापार भी शुरू करना शुभ माना जाता है. 

रियल एस्टेट में निवेश करने का शुभ समय

पंचाग के अनुसार, 14 अक्टूबर को दोपहर 11 बजकर 54 मिनट से 15 अक्टूबर को दोपहर 11 बजकर 59 मिनट तक पुष्य नक्षत्र का योग रहेगा. यह योग सोना और चांदी की खरीदी के लिए सबसे शुभ माना जाता है. इस समय रियल एस्टेट में किया निवेश भी लंबे समय तक फायदा देने वाला रहेगा. 

ज्योतिष शास्त्र के अनुसार, पुष्य नक्षत्र 27 नक्षत्रों में से 8 वें स्थान में आता है. पुष्य नक्षत्र की राशि कर्क है. इसे 27 नक्षत्रों में से सबसे शुभ, पुण्य और पवित्र माना जाता है. 

पुष्प नक्षत्र के शुभ मुहूर्त

14 अक्टूबर को लाभ का चौघड़िया मुहूर्त सुबह 11 बजकर 54 मिनट  से 12 बजकर 10 मिनट तक रहेगा. अमृत का चौघड़िया मुहूर्त दोपहर 12 बजकर 11 मिनट से 1 बजकर 36 मिनट  तक रहेगा. लाभ का चौघड़िया मुहूर्त  शाम 7 बजकर 29 मिनट से 9 बजकर 03 मिनट तक रहेगा. अभिजीत मुहूर्त  सुबह 11 बजकर 54 मिनट से  दोपहर 12 बजकर 34 तक रहने वाला है. 

15 अक्टूबर को लाभ का चौघड़िया मुहूर्त  सुबह 6 बजकर 24 मिनट से 7 बजकर 50 मिनट तक रहेगा. अमृत का चौघड़िया मुहूर्त सुबह 7 बजकर 51 मिनट से 9 बजकर 17 मिनट तक रहेगा. शुभ का चौघड़िया मुहूर्त सुबह 10 बजकर 43 मिनट से 12 बजे तक रहेगा. 

