Premanand Maharaj: राधा रानी और मां दुर्गा में क्या है अंतर? प्रेमानंद महाराज ने दिया उत्तर

Premanand Maharaj: प्रेमानंद महाराज बहुत ही प्रसिद्ध संत हैं, जिनके पास हर कोई जीवन से जुड़ी समस्या का निवारण लेने पहुंचता है. साथ ही, प्रेमानंद महाराज भक्ति के पथ पर चलने का मार्ग भी बताते हैं.

प्रेमानंद महाराज ने बताया राधा रानी और मां दुर्गा में ये है अंतर (Photo: ITG)
Premanand Maharaj: राधा रानी और मां दुर्गा, दोनों ही हमारे धर्म और आस्था की प्रमुख देवियां हैं. लेकिन इनका महत्व और स्वरूप अलग माना जाता है. राधा रानी को भगवान श्रीकृष्ण की अनन्य प्रेमिका और उनकी आत्मा कहा जाता है. उनका जीवन संदेश देता है कि ईश्वर तक पहुंचने का सबसे सुंदर मार्ग प्रेम और समर्पण है. राधा जी का स्वरूप कोमल, करुणामयी और भक्तिभाव से पूर्ण है, इसलिए उन्हें भक्ति की देवी कहा जाता है.

वहीं, दूसरी ओर मां दुर्गा शक्ति और पराक्रम की देवी मानी जाती हैं, जिन्हें आदिशक्ति भी कहा जाता है. दुर्गा मां का स्वरूप तेजस्वी और वीर है, वे शस्त्रों से सुसज्जित होकर सिंह पर विराजमान होती हैं. जब भी कोई व्यक्ति राधा रानी और मां दुर्गा की पूजा और उपासना करता है तो दोनों की उपासना अलग अलग विधियों से की जाती है. 

ये अंतर है राधा रानी और मां दुर्गा में

मथुरा-वृंदावन के प्रसिद्ध संत प्रेमानंद महाराज से भी एक भक्त ने यही प्रश्न किया. भक्त ने पूछा, 'राधा रानी और मां दुर्गा में क्या अंतर है? इस पर महाराज जी ने उत्तर देते हुए कहा कि, 'राधा रानी और मां दुर्गा में बहुत सूक्ष्म अंतर है और वह है प्रेम का. मां दुर्गा आद्याशक्ति हैं, रुद्ररूपिणी हैं और वीर भाव की देवी हैं. जबकि हमारी राधा रानी महाप्रेम की मूर्ति हैं, जहां सिर्फ और सिर्फ प्रेम की बात होती है. राधा रानी नीलकमल पर विराजमान होती हैं, जबकि मां दुर्गा को अष्टभुजा, सोलह भुजा या बत्तीस भुजा रूप में दर्शाया जाता है, जो शक्ति का प्रतीक हैं.'

आगे प्रेमानंद महाराज ने कहा कि, 'राधा रानी और मां दुर्गा की शक्ति मूल रूप से एक ही है, लेकिन जब बात प्रेम की आती है तो फर्क साफ दिखाई देता है. राधा रानी के चरणों में फूल बिछाए जाते हैं और यह भय रहता है कि कहीं किशोरी जी के चरणों में कोई कांटा न लग जाए. वहीं मां दुर्गा राक्षसों के गले पर पैर रखकर लंबी जीभ निकालती हैं. यही अंतर है इन दोनों शक्तियों में.' 

कौन हैं प्रेमानंद महाराज?

प्रेमानंद महाराज का पूरा नाम श्री हित प्रेमानंद गोविंद शरण जी महाराज है. वह मथुरा और वृंदावन के जाने माने आध्यात्मिक गुरु और संत हैं. महाराज जी राधा रानी और श्रीकृष्ण के उपासक हैं और भक्तों को भक्ति तथा जीवन से जुड़ी समस्याओं का सहज समाधान बताते हैं. खास बात यह है कि वे किसी के साथ भेदभाव नहीं करते, चाहे सामने कोई बड़ी हस्ती हो या साधारण भक्त. उनकी सादगी और सहज शैली के कारण वे सोशल मीडिया पर भी बेहद लोकप्रिय हैं.

