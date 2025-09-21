scorecardresearch
 

Feedback

Sarva Pitru Amavasya 2025: सर्वपितृ अमावस्या पर राशिनुसार करें इन चीजों का दान, पितृ दोष होगा दूर

Sarva Pitru Amavasya 2025: कल, यानी 21 सितंबर को साल 2025 के पितृपक्ष का समापन हो रहा है. हर साल पितृपक्ष का समापन सर्वपितृ अमावस्या के दिन होता है. मान्यता है कि इस दिन राशिनुसार कुछ चीजों का दान करना बेहद शुभ होता है.

Advertisement
X
सर्वपितृ अमावस्या पर राशि के अनुसार इन चीजों का दान करने से पितृ दोष का प्रभाव कम हो सकता है.(Photo: Ai Generated)
सर्वपितृ अमावस्या पर राशि के अनुसार इन चीजों का दान करने से पितृ दोष का प्रभाव कम हो सकता है.(Photo: Ai Generated)

21 सितंबर 2025 को पितृपक्ष समाप्त होने जा रहा है. पितृपक्ष का समापन सर्वपितृ अमावस्या के दिन होता है, जिसे महालय अमावस्या भी कहा जाता है. इस तिथि का हिंदू धर्म में विशेष महत्व है, क्योंकि माना जाता है कि इसी दिन उन समस्त पितरों को तर्पण और श्राद्ध अर्पित किया जाता है जिनकी मृत्यु तिथि ज्ञात नहीं होती है. खास बात यह है कि इस बार पितृपक्ष का समापन साल 2025 के दूसरे और अंतिम सूर्य ग्रहण के साथ हो रहा है.

ज्योतिषीय दृष्टि से यह संयोग बेहद दुर्लभ माना गया है. धार्मिक मान्यताओं के अनुसार, इस तिथि पर किया गया दान, तर्पण और श्राद्ध साधारण दिनों की अपेक्षा कई गुना फलदायी होता है. ज्योतिषविदों का मानना है कि राशि अनुसार किए गए दान से पितृ प्रसन्न होते हैं और जीवन में तरक्की, धन, सुख-शांति और समृद्धि का आशीर्वाद प्रदान करते हैं. आइए जानते हैं 12 राशियों के लिए सर्वपितृ अमावस्या पर कौन-सा दान करना विशेष फलदायी रहेगा.

मेष राशि- मेष राशि के जातकों को गेहूं और शहद का दान करना चाहिए. ऐसा करने से सूर्य की स्थिति मजबूत होती है, आत्मविश्वास बढ़ता है और आर्थिक समृद्धि प्राप्त होती है. यह दान पितरों को तृप्त करने के साथ-साथ जीवन से दरिद्रता को दूर करता है.

सम्बंधित ख़बरें

Pitru Paksha 2025
ब्राह्मणों के अलग, क्षत्रियों के कोई और... क्या आप जानते हैं कि आपके असली पितृदेव कौन? 
Pitru Paksha 2025
सर्वपितृ श्राद्ध आज... जरूर करें इन पांच मंत्रों का पाठ, बाधाओं के आगे बन जाएगा कवच 
Pitru paksha 2025
वंशबेल के रक्षक हैं पितृदेव... ऋग्वेद का पितृ-सूक्त जिसमें पितरों के लिए किया गया है यज्ञ 
Pitru Paksa 2025
तिल और कुशा से कैसे मिल जाता है मोक्ष... बिहार के बक्सर और वराह अवतार से है कनेक्शन 
शनिवार को पड़ रहा है चतुर्दशी श्राद्ध
जहर, हथियार या एक्सीडेंट... अकाल मृत्यु वाले दिवंगतों का श्राद्ध कल 

वृषभ राशि- वृषभ राशि वालों को दूध, दही, अन्न और घी का दान करना चाहिए. इससे कुल-पितृ प्रसन्न होते हैं और परिवार में स्थायी सुख-समृद्धि आती है. साथ ही जीवन से दुख दूर होते हैं.

Advertisement

मिथुन राशि- मिथुन राशि के लिए मूंग और कपड़ों का दान शुभ रहेगा. धार्मिक मान्यता है कि इस दान से जीवन में स्थिरता आती है और पितृ दोष का प्रभाव कम होता है. पितरों का आशीर्वाद मिलने से जीवन की मुश्किलें दूर हो जाती हैं.

कर्क राशि- कर्क राशि के जातकों को शक्कर, नमक और दूध का दान करना चाहिए. यह दान परिवार में मधुर संबंध, मानसिक शांति और धन की वृद्धि का कारक माना जाता है. पितरों की कृपा से घर में कभी अन्न की कमी नहीं रहती है.

सिंह राशि- सिंह राशि वालों को गुड़ और शहद का दान करना चाहिए. ऐसा करने से पारिवारिक संबंधों में तालमेल बढ़ता है और आर्थिक परेशानियों से छुटकारा मिलता है. साथ ही पितरों का आशीर्वाद जीवन में नई अवसरों के द्वार खोलता है.

कन्या राशि- कन्या राशि वालों को इस दिन घी और फलों का दान करना चाहिए. धार्मिक मान्यता है कि यह दान पितरों की आत्मा को शांति देता है और घर में सुख-समृद्धि का वास होता है. 

तुला राशि- तुला राशि के जातकों को चावल, नारियल और दूध का दान करना चाहिए. इस दान से घर की नकारात्मक शक्तियां खतम होती हैं और शांति का वातावरण बनता है. साथ ही जीवन में अचानक धन लाभ के योग बनते हैं.

Advertisement

वृश्चिक राशि- वृश्चिक राशि के जातकों को तिल और शहद का दान करना चाहिए. यह दान पितरों को प्रसन्न करता है और जीवन की नकारात्मकता को दूर करता है. साथ ही घर-परिवार में सुख-समृद्धि बनी रहती है.

धनु राशि- धनु राशि वालों के लिए पीली चीजों का दान करना विशेष फलदायी है. हल्दी, पीला वस्त्र या पीले फल का दान करने से भाग्य का साथ मिलता है, धन की वृद्धि होती है और जीवन में उन्नति के मार्ग खुलते हैं.

मकर राशि- मकर राशि के जातकों को काले तिल और कंबल का दान करना चाहिए. मान्यता है कि ऐसा करने से पितृ दोष समाप्त होता है और जीवन से दरिद्रता दूर होती है. पितरों की कृपा से जीवन में सुख मिलता है.

कुंभ राशि- कुंभ राशि वालों को धन, दूध और शहद का दान करना चाहिए. यह दान पितरों की आत्मा को तृप्त करता है और उनके आशीर्वाद से परिवार के सभी कष्ट दूर होते हैं. 

मीन राशि- मीन राशि के जातकों को मिठाई, दाल और दूध का दान करना चाहिए. इससे पितरों की आत्मा को शांति मिलती है और घर में आर्थिक स्थिति बेहतर होती है. पितरों का आशीर्वाद मिलने से जीवन की सभी अड़चनें दूर हो जाती हैं.

---- समाप्त ----
Live TV

व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Advertisement