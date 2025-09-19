scorecardresearch
 

Feedback

Pitru Paksha 2025: पितृपक्ष समाप्त होने से पहले जरूर अपनाएं ये उपाय, दूर होंगे जीवन के कष्ट

Pitru Paksha 2025: इस साल पितृपक्ष का समापन 21 सितंबर, रविवार को होगा. हिंदू धर्म में इन 16 दिनों का खास महत्व होता है. शास्त्रों के अनुसार, इस दौरान कुछ उपायों को अपनाने से जातक को पितरों का आशीर्वाद प्राप्त होता है.

Advertisement
X
पितृपक्ष समापत होने से पहले जरूर करें ये खास काम. (Photo: AI Generated)
पितृपक्ष समापत होने से पहले जरूर करें ये खास काम. (Photo: AI Generated)

हिंदू धर्म में पितृपक्ष को बेहद पवित्र समय माना गया है. शास्त्रों के अनुसार पितृपक्ष का यह 16 दिवसीय काल दिवंगत पितरों की आत्मा की शांति, तृप्ति और मोक्ष के लिए समर्पित होता है. मान्यता है कि इन दिनों में पितरों का आशीर्वाद पाने और उनके प्रति श्रद्धा प्रकट करने के लिए श्राद्ध, पिंडदान और तर्पण करना आवश्यक होता है. इस साल पितृपक्ष का समापन 21 सितंबर सर्वपितृ अमावस्या के दिन होगा. 

ज्योतिष शास्त्र में पितरों की आत्मा की शांति के लिए कुछ खास उपायों के बारे में बताया गया है, जिन्हें श्राद्ध पक्ष के समाप्त होने से पहले करना शुभ माना गया है. मान्यता है कि इन उपायों को करने से जीवन में सुख-समृद्धि आती है.

पक्षियों और जानवरों को कराएं भोजन

सम्बंधित ख़बरें

Pitru Paksha 2025
पितर कब बन जाते हैं प्रेत, कैसे शांत होती है भूतबाधा... श्राद्ध पक्ष में नारायण बलि का जानिए महत्व 
Shukra Pradosh Vrat 2025
कल शुक्र प्रदोष पर पृथ्वी लोक में लगेगी भद्रा, जानें शुभ योग और मुहूर्त 
Bundelkhand Mahabuliya
कांटों पर फूल लगाकर तर्पण, बुंदेलखंड की लड़कियां खेल-खेल में कर देती हैं अनजान पितरों का श्राद्ध 
त्रयोदशी तिथि के श्राद्ध पर तीन पर्वों का संगम (Photo: AI Generated)
त्रयोदशी श्राद्ध पर शुक्र प्रदोष और मासिक शिवरात्रि का संयोग, जानें तर्पण का समय 
Pitru Paksha 2025
गयाजी ही नहीं, भारत की ये 7 जगह भी पितरों के श्राद्ध के लिए हैं प्रसिद्ध 

धार्मिक मान्यता है कि जीव-जंतु और पक्षियों को भोजन कराना पितरों को अर्पण करने के समान होता है. जब हम उनके नाम से दान या भोजन कराते हैं तो पितृ संतुष्ट होकर परिवार को आशीर्वाद देते हैं. यह कर्म बेहद पुण्यदायी माना जाता है.

दक्षिण दिशा में दीपक जलाना

शास्त्रों में दक्षिण दिशा को पितरों की दिशा माना गया है. पितृपक्ष के दौरान इस दिशा में घी का दीपक जलाना अत्यंत शुभ माना जाता है. ऐसा करने से पितरों की आत्मा को शांति मिलती है और घर-परिवार पर पितृदोष का प्रभाव कम होता है.

Advertisement

पीपल के पेड़ की पूजा करें

हिंदू मान्यताओं के अनुसार पीपल का पेड़ देवताओं और पितरों का वास स्थल है. पितृपक्ष में पीपल वृक्ष की पूजा, जल अर्पण और दीपदान का खास महत्व है. ऐसा करने से पितरों की कृपा बनी रहती है और परिवार में सुख-समृद्धि आती है.

करें दान 

दान को हिंदू धर्म में सर्वोच्च कर्म माना गया है. पितृपक्ष के समय किया गया दान कई गुना फल देता है. व्यक्ति अपनी क्षमता अनुसार अन्न, वस्त्र, धान्य, घी या किसी और वस्तु का दान कर सकता है. मान्यता है कि इससे पितृदोष दूर होता है और पितरों से आशीर्वाद जीवन में हर संकट टल जाता है.

---- समाप्त ----
Live TV

व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Advertisement