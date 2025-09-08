scorecardresearch
 

Feedback

Pitru Paksha 2025: पितृ पक्ष में प्रतिपदा का श्राद्ध आज, जानें पितरों के पिंडदान का सही समय

Pitru Paksha 2025: आश्विन का महीना पितर और देवों की पूजा के लिए विशेष माना जाता है. आश्विन माह के कृष्ण पक्ष की प्रतिपदा से अमावस्या तक पितरों के लिए तर्पण, पिंडदान, श्राद्ध, ब्राह्मण भोज आदि किया जाता है. पितृ पक्ष की तिथियों पर पितरों की पूजा करके उनको तृप्त करते हैं. आज पितृ पक्ष का पहला श्राद्ध है.

Advertisement
X
पितृ पक्ष के प्रतिपदा श्राद्ध की तर्पण विधि (Photo: ITG)
पितृ पक्ष के प्रतिपदा श्राद्ध की तर्पण विधि (Photo: ITG)

Pitru Paksha 2025: आज पितृ पक्ष का पहला श्राद्ध यानी प्रतिपदा श्राद्ध है. इस बार पितृ पक्ष की शुरुआत 7 सितंबर से हो चुकी है और इनका समापन 21 सितंबर, सर्वपितृ अमावस्या के दिन होगा. हिंदू धर्म में पितृ पक्ष के दिनों को बहुत ही महत्वपूर्ण और खास माना जाता है. पितृपक्ष में पितरों की मुक्ति के लिए कर्म किए जाते हैं और उनकी आत्मा की शांति के लिए पूरे विधि-विधान से अनुष्ठान किए जाते हैं. माना जाता है कि पितृपक्ष में किए गए तर्पण से पूर्वजों का आशीर्वाद मिलता है और घर में हमेशा सुख-शांति बनी रहती है. 

पितृ पक्ष के पहले दिन किसका होता है श्राद्ध?

पितृपक्ष के पहले दिन प्रतिपदा तिथि का श्राद्ध किया जाता है, जो उन पितरों के लिए होता है जिनकी मृत्यु प्रतिपदा तिथि को हुई थी. इस दिन पितरों को तर्पण और पिंडदान दिया जाता है और श्राद्ध कर्म किए जाते हैं. परिवार के सदस्य पितरों की आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना करते हैं और उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं.

सम्बंधित ख़बरें

chandra grahan 2025
122 साल बाद चंद्र ग्रहण पर आज पितृ पक्ष का संयोग, कितने बजे से लगेगा ग्रहण 
pitru paksha 2025
क्या होता है पंचबली श्राद्ध? जानें क्यों निकाला जाता है 5 जगहों पर पितरों का खाना 
जहां भगवान राम ने किया था पिंडदान, जानिए पितरों के उस मोक्षस्थल का इतिहास 
pitru paksha 2025
भाद्रपद पूर्णिमा श्राद्ध है आज, जानें तर्पण का सही समय और पितरों के श्राद्ध की विधि 
Pitru paksha
Pitru Paksha 2025: पितृपक्ष आज से शुरू, घाट पर नहीं जा सकते तो घर पर ऐसे करें पितरों का श्राद्ध 

क्या होती है श्राद्ध करने की विधि?

पितृपक्ष की अवधि में कुतप वेला यानि दोपहर में पितरों को तर्पण दें. इसी वेला में तर्पण का विशेष महत्व है. जो कोई भी पितृपक्ष का पालन करता है उसे इस अवधि में केवल एक वेला सात्विक भोजन ग्रहण करना चाहिए. पितरों को हल्की सुगंध वाले सफेद पुष्प अर्पित करने चाहिए. दक्षिण दिशा की ओर मुख करके पितरों को तर्पण और पिंड दान करना चाहिए. पितृपक्ष में नियमित रूप से भगवद्गीता का पाठ करें. 

Advertisement

कौन कर सकता है पितरों को जल अर्पण?

पितृ पक्ष में घर के किसी वरिष्ठ पुरुष सदस्य को तर्पण करना चाहिए. अगर घर में वरिष्ठ पुरुष सदस्य ना हो तो घर का कोई भी पुरुष सदस्य तर्पण कर सकता है. पौत्र या नाती भी तर्पण और श्राद्ध कर सकते हैं. वर्तमान में स्त्रियां भी तर्पण और श्राद्ध कर सकती हैं लेकिन पितृपक्ष की सावधानियों का ख्याल रखते हुए ही तर्पण करें.

पितृ पक्ष का महत्व

श्राद्ध एक श्रद्धापूर्ण अनुष्ठान है, जिसमें पितरों को श्रद्धांजलि और तर्पण दिया जाता है. यह पितरों के प्रति श्रद्धा और सम्मान प्रकट करने का सबसे अच्छा समय होता है, जिसमें उनके नाम का पिंडदान और दान किया जाता है. श्राद्ध का महत्व प्राचीन ग्रंथों और पुराणों में भी मिलता है. यह पितरों की आत्मा की शांति और तृप्ति के लिए एक महत्वपूर्ण अनुष्ठान है.

---- समाप्त ----
Live TV

व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Advertisement