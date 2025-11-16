Om Banna Temple: राजस्थान के इस मंदिर की भगवान है 'बुलेट बाइक', शराब की बोतलें चढ़ाते हैं लोग

Om Banna Temple: आस्था इंसान को पत्थर में भी भगवान ढूंढने के लिए प्रेरित कर देती है. लेकिन राजस्थान के जोधपुर में एक ऐसा मंदिर है, जहां लोग पत्थर या मूर्ति नहीं, बल्कि बुलेट बाइक की पूजा करते हैं. ऐसी मान्यताएं हैं कि जो भी व्यक्ति इस मंदिर में पूजा करने आता है, उसे सड़क दुर्घटना या हादसों से मुक्ति मिल जाती है. यहां लोग न केवल बुलेट बाइक की पूजा करते हैं, बल्कि उसे शराब, नारियल और फूल भी चढ़ाते हैं. इस मंदिर की एक दिलचस्प कहानी भी है.

और पढ़ें

यह मंदिर पाली-जोधपुर जोधपुर हाईवे के पास पड़ता है. स्थानीय लोगों के बीच यह मंदिर ओम बन्ना के नाम से प्रसिद्ध है. मंदिर के ठीक पीछे एक RNJ 7773 नंबर की बुलेट बाइक रखी हुई है, जिस पर भक्त फूल, नारियल, शराब और पैसा चढ़ाते हैं. कहा जाता है कि यह बाइक कभी ओम बन्ना नाम के शख्स की हुआ करती थी, जिनकी एक सड़क दुर्घटना में मृत्यु हो गई थी.

ऐसा कहा जाता है कि ओम बन्ना इसी मोटरसाइकिल पर सवार थे. सड़क दुर्घटना में मृत्यु के बाद पुलिस उनकी मोटरसाइकिल को थाने ले आई थी. लेकिन कहते हैं कि सुबह सूर्य निकलने से पहले ही ये बाइक अपने आप स्टार्ट होकर उस जगह चली जाती थी, जहां ओम बन्ना की मृत्यु हुई थी. ऐसा लगातार होने लगा. पुलिसवालों ने बाइक को चेन-तालों से बांधकर रखा. उसका पेट्रोल तक निकाल दिया. लेकिन बाइक हर बार रहस्यमयी तरीके से उसे स्थान पर वापस चली जाती थी.

Advertisement

कहते हैं कि इस घटना के बाद ही स्थानीय लोगों ने उस स्थान पर ओम बन्ना का मंदिर बनवा दिया और उनकी बाइक को हमेशा के लिए यहां रखवा दिया. ऐसा बताया जाता है कि 2 दिसंबर 1988 को ओम बन्ना की मृत्यु हुई थी. सालों पुराने इस मंदिर में के प्रति आज लोगों की गहरी आस्था जुड़ी है. राजस्थान के कोने-कोने से लोग इस मंदिर में ओम बन्ना की पूजा करने आते हैं और उनकी बाइक पर फूल, पैसा और शराब की बोतलें चढ़ाते हैं.

इतना ही नहीं, राजस्थान के इस मंदिर को लेकर लोगों में ऐसी आस्था है कि उनके कई लोगों के वाहनों पर भी ओम बन्ना लिखा हुआ दिख जाता है. जो लोग नया वाहन खरीदते हैं, वो भी दर्शन करने के लिए ओम बन्ना मंदिर के दर्शन करने जरूर आते हैं. कहते हैं कि जो भी व्यक्ति इस मंदिर में दर्शन करने आता है, ओम बन्ना उसकी रक्षा करते हैं.

---- समाप्त ----