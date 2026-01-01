scorecardresearch
 
New Year 2026 Rashifal: नए साल 2026 की शुरुआत में बन रहे ये 4 शुभ योग, इन 3 राशियों की चमकेगी किस्मत

New Year 2026 Rashifal: नया साल 2026 ग्रहों के राजयोगों के साथ शुरू हो चुका है, जिसमें गजकेसरी योग, बुधादित्य राजयोग, मालव्य राजयोग और शुक्रादित्य राजयोग शामिल हैं. ये योग कई राशियों के लिए शुभ माना जा रहा है. आइए जानते हैं उन राशियों के बारे में.

नए साल 2026 की इन राजयोगों से होगी शुरुआत (Photo: ITG)
New Year 2026 Rashifal: नया साल 2026 आज से शुरू हो चुका है. साल की शुरुआत के साथ ही ग्रह-नक्षत्रों में बड़े बदलाव देखने को मिलेंगे. ज्योतिष शास्त्र के अनुसार, 2026 के शुरुआती दिनों में चार बड़े शुभ योग और राजयोग बन रहे हैं. इनमें गजकेसरी योग, बुधादित्य राजयोग, मालव्य राजयोग और शुक्रादित्य राजयोग शामिल हैं. इन योगों को ज्योतिष में बेहद शुभ माना जाता है. इनका प्रभाव करियर, धन, मान-सम्मान और पारिवारिक जीवन पर सकारात्मक रूप से पड़ता है. आइए जानते हैं कि साल 2026 की शुरुआत में बनने वाले इन शुभ योगों से किन राशियों को विशेष लाभ मिलने वाला है.

वृषभ राशि

वृषभ राशि वालों के लिए 2026 की शुरुआत काफी शुभ संकेत लेकर आ रही है. मालव्य राजयोग और शुक्र से जुड़े योगों के कारण धन और सुख-सुविधाओं में बढ़ोतरी हो सकती है. नौकरी करने वालों को अच्छे अवसर मिल सकते हैं, वहीं व्यापारियों के लिए नए क्लाइंट और बड़े ऑर्डर मिलने के योग बन रहे हैं. आर्थिक स्थिति मजबूत होगी. परिवार में भी सुख-शांति बनी रहेगी. 

मिथुन राशि

मिथुन राशि वालों पर 2026 में बुधादित्य राजयोग और गजकेसरी योग का खास प्रभाव देखने को मिलेगा. करियर में पहचान बनेगी. अधिकारियों का सहयोग प्राप्त होगा. नेतृत्व क्षमता मजबूत होगी. लंबे समय से अटके हुए काम पूरे होने लगेंगे. धन लाभ के योग बनेंगे. मानसिक शांति भी महसूस होगी. समाज में मान-सम्मान बढ़ेगा. आर्थिक स्थिति पहले से बेहतर होती नजर आएगी. खर्च करने की क्षमता बढ़ेगी और आत्मविश्वास भी मजबूत होगा.

तुला राशि

तुला राशि वालों के लिए नए साल की शुरुआत बुद्धि और फैसले लेने की क्षमता को मजबूत करने वाली रहेगी. बुध से जुड़े योगों का प्रभाव शिक्षा, प्रतियोगी परीक्षा, लेखन, मीडिया और कम्युनिकेशन से जुड़े लोगों को विशेष लाभ दिला सकता है. आर्थिक स्थिति में धीरे-धीरे सुधार होगा. करियर में स्थिरता आएगी. लंबे समय से चल रही परेशानियों से राहत मिलने के संकेत हैं. कुल मिलाकर 2026 की शुरुआत तुला राशि वालों के लिए सकारात्मक बदलाव लेकर आ सकती है.

