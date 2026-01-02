New Year Rashifal 2026: P से नाम वालों की 2026 में चमकेगी किस्मत? करियर, पैसे का ये रहेगा हाल

New Year Rashifal 2026: नया साल 2026 शुरू हो चुका है और इसकी शुरुआत लोगों के लिए नई उम्मीदें और नए मौके लेकर आ रहा है. लोग इस समय धार्मिक स्थलों पर दर्शन करने के साथ-साथ ज्योतिषाचार्यों को अपनी कुंडली भी दिखा रहे हैं, जिससे वह जान सकें कि उनके लिए आने वाला ये वर्ष कैसा रहेगा. कुंडली के साथ-साथ कुछ ज्योतिषाचार्य लोगों के नाम के पहले अक्षर के हिसाब से भी उनके इस पूरे नए साल की गणना कर रहे हैं. आज हम आपको 'P' अक्षर के नाम वाले लोगों के भविष्य के बारे में बताने वाले हैं.



ज्योतिषाचार्यों के अनुसार, जिन लोगों के नाम की शुरुआत ‘P’ अक्षर से होती है, उनके लिए ये साल काफी खास साबित हो सकता है. ग्रहों की चाल संकेत दे रही है कि ये साल उन्हें संघर्ष से बाहर निकालकर आगे बढ़ने का मौका देगा. इसके साथ ही उनकी आर्थिक स्थिति, करियर, रिश्तों का गणित कैसे रहेगा चलिए जानते हैं.



परेशानियों से मिलेगी राहत

जिन लोगों का नाम 'P' अक्षर से शुरू होता है साल 2026 में राहु उनके छठे भाव में रहेंगे. इसका सबसे बड़ा फायदा ये होगा कि जो लोग लंबे समय से कर्ज, कोर्ट-कचहरी या किसी तरह की कानूनी परेशानी से जूझ रहे थे, उन्हें धीरे-धीरे राहत मिल सकती है. इस समय उन लोगों को अपने दुश्मनों पर जीत मिलेगी और अटकी हुई चीजें भी सुलझ जाएंगी. अगर वे लोग किसी प्रतियोगिता में हिस्सा लेते हैं या कोई नया काम शुरू करते हैं, तो अच्छे परिणाम मिल सकते हैं.

और पढ़ें

बढ़ेगा आध्यात्मिक झुकाव

पूरे साल 'P' अक्षर वालों के लोगों के केतु बारहवें भाव में रहेंगे, जिससे उनका मन अध्यात्म की ओर ज्यादा झुकेगा. इस साल वे लोग खुद को पहले से ज्यादा शांत और समझदार महसूस करेंगे. उनका ध्यान पूजा-पाठ में बढ़ेगा और वो किसी धार्मिक यात्रा पर भी जा सकते हैं. साथ ही उनके मन में दूसरों की मदद करने का भाव भी बढ़ेगा.



रिश्तों में संयम जरूरी

इन लोगों के शनि सातवें भाव में होंगे, जिसकी वजह से रिश्तों के मामले में थोड़ा संभलकर चलना होगा. अगर आप शादीशुदा हैं, तो जीवनसाथी की जिद या छोटी-छोटी बातों पर तकरार हो सकती है. कई बार आप लोग गुस्सा हो सकते हैं. हालांकि, इस साल आप पार्टनरशिप में कोई नया काम शुरू कर सकते हैं. शुरुआत में थोड़ा समय और मेहनत लगेगी, लेकिन धैर्य रखने पर आगे चलकर अच्छा फायदा मिल सकता है.

Advertisement

करियर और पैसों के लिए शुभ समय

साल 2026 में बृहस्पति पहले 'P' नाम वालों के दसवें भाव में होंगे और जून के बाद ग्यारहवें भाव में प्रवेश करेंगे. ये बदलाव पूरे 12 साल बाद हो रहा है, इसलिए इसे बहुत शुभ माना जाता है. करियर में तरक्की के मौके मिल सकते हैं. नौकरी में बदलाव, प्रमोशन या अपना खुद का काम शुरू करने का विचार बन सकता है. पैसों के मामले में भी यह साल मजबूत रहेगा. कोई ऐसा व्यक्ति आपकी जिंदगी में आ सकता है जो आपको सही सलाह देगा और आगे बढ़ने में पूरा साथ देगा.

प्यार और शादी के मजबूत योग

P नाम वाले लोगों के लिए 2026 में शादी के अच्छे योग बन रहे हैं. जो लोग अभी तक सिंगल हैं, उनकी जिंदगी में कोई खास इंसान आ सकता है. किसी से मुलाकात के बाद अच्छी बॉन्डिंग और भावनात्मक जुड़ाव बनने के भी संकेत हैं. प्यार के मामले में ये साल P नाम वालों के लिए काफी अच्छा रहने वाला है.

कुल मिलाकर कैसा रहेगा साल 2026

कुल मिलाकर P नाम वालों के लिए ये साल 2026 संघर्ष खत्म करने वाला, स्थिरता लाने वाला और उनकी तरक्की करने वाला रहेगा. जहां एक ओर उन्हें आर्थिक लाभ और करियर में मौके मिलेंगे, वहीं दूसरी ओर रिश्तों में समझदारी और धैर्य रखना जरूरी होगा. अगर वो सही फैसले लेते हैं, तो ये साल आपके जीवन में सकारात्मक बदलाव लेकर आ सकता है.

---- समाप्त ----