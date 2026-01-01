scorecardresearch
 
New Year 2026: एंजेल नंबर 111 के साथ शुरू हुआ नया साल 2026, दे रहा ये शुभ संकेत

नए साल 2026 की पहली तारीख एक बड़ा ही खास संयोग लेकर आई है. अंक ज्योतिष शास्त्र के अनुसार, 2026 का मूलांक 1 है, जिसे सूर्य का अंक माना जाता है. अब तारीख, महीना और साल को एकसाथ देखें तो 111 नंबर बनता है. न्यूमैरोलॉजी में इसे एंजेल नंबर कहा जाता है. ज्योतिषविद इसे एक शुभ संकेत मान रहे हैं.

नए साल 2026 के शुभारंभ पर एंजेल नंबर 111 का संयोग बन रहा है. (Photo: Pixabay)
New Year 2026: नए साल 2026 की पहली तारीख एक बड़ा ही अद्भुत और शुभ संयोग लेकर आई है. इस तारीख में नए साल 2026 को लेकर कुछ खास और शुभ संकेत छिपे हैं. अंक ज्योतिष के अनुसार, 2026 का कुल योग 10 होता है, जिसका मूलांक 1 बनता है. इसे सूर्य का अंक माना जाता है. इसलिए 2026 को सूर्य का वर्ष कहा जा रहा है. अब साल की पहली तारीख, पहले महीने और वर्ष 2026 के जोड़ को एकसाथ रखें तो हमें 111 का डिजिट मिलता है, जिसे न्यूमैरोलॉजी में एंजेल नंबर भी कहा जाता है. ज्योतिषविद डॉ. अरुणेश कुमार शर्मा ने हमें इस एंजेल नंबर के मायने समझाए हैं.

क्या संकेत दे रहा 111 का एंजेल नंबर?
ज्योतिषविद के अनुसार, नववर्ष की शुभ वेला पर 111 का एंजेल नंबर महज कोई संयोग नहीं है. इसमें जरूर कोई शुभ संकेत छिपा है. अंक ज्योतिष में इसे एक शक्तिशाली नंबर माना जाता है, जो सकारात्मक ऊर्जा, नए अध्याय और बड़े बदलाव की ओर इशारा करता है. नववर्ष पर इस नंबर का संयोग जीवन में सुनहरे अवसर, बेहतर आर्थिक स्थिति, आत्मविश्वास, उन्नति और आध्यात्मिक जागृति की ओर इशारा कर रहा है.

1. आर्थिक मोर्चे पर लाभ का संकेत
ज्योतिषविद ने बताया कि नए साल पर 111 का एंजेल नंबर आर्थिक मोर्चे पर लाभ का संकेत दे रहा है. यह नंबर देश की अर्थव्यवस्था के मजबूत होने का इशारा हो सकता है. ऐसे में लोगों की आय में वृद्धि हो सकती है. अनायास धन की प्राप्ति संभव है. उन्होंने 2026 में शेयर बाजार में तेजी आने की संभावना भी जताई. एक उदाहरण देते हुए उन्होंने कहा कि 111 भारतीय शेयर बाजार के लिए 'थ्री व्हाइट सोल्जर्स' की तरह हो सकता है , जो कैंडलस्टिक पैटर्न में दिखने पर बाजार में तेजी आने का संकेत देते हैं.

2. रोग-बीमारियों से राहत
ज्योतिषिवद ने कहा कि कोराना काल से लेकर अब तक लोगों ने जिन भी स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं को झेला है, इस नए वर्ष में उनसे राहत मिल सकती है. खासतौर से आंख, हड्डी, हृदय और पाचन तंत्र से जुड़ी समस्याओं से लोगों को बड़ी राहत मिल सकती है. रोग-बीमारियों पर पैसा कम खर्च होगा. घर में बच्चों और वृद्धजनों की सेहत में अच्छे बदलाव देखने को मिल सकते हैं.

3. आत्मविश्वास में वृद्धि
नए साल 2026 में लोगों के जीवन में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होगा. उनके आत्मविश्वास में वृद्धि होगी, जिससे करियर में लाभ की प्रबल संभावनाएं बनेंगी. लंबे समय से प्रयासरत लोगों को कोई ऊंचा मुकाम मिल सकता है. 2026 लोगों के व्यक्तित्व को मजबूत बनाएगा. पिता के साथ संबंध बेहतर बनाएगा. मान-सम्मान में वृद्धि होगी. रिश्तों में सुधार होगा.

4. प्रेम संबंधों में मधुरता
111 का एंजेल नंबर प्रेम संबंधों में मधुरता आने का संकेत भी दे रहा है. सिंगल लोगों के सूने जीवन में प्रेम की दस्तक हो सकती है. आपके जीवन में किसी खास शख्स की एंट्री हो सकती है. शादीशुदा लोगों के लिए भी यह वर्ष कमाल का रहने वाला है. पेशेवर और निजी जीवन में बेहतर तालमेल स्थापित होगा. पार्टनर के प्रति आपका प्रेम और स्नेह बढ़ेगा.

---- समाप्त ----
