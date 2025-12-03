scorecardresearch
 
Margshirsha Purnima 2025: साल की आखिरी पूर्णिमा से इन राशियों का शुरू होगा अच्छा टाइम, मिलेगा मां लक्ष्मी का आशीर्वाद

Margshirsha Purnima 2025: 4 दिसंबर को मार्गशीर्ष यानी साल की पूर्णिमा मनाई जाएगी. यह दिन स्नान-दान, जप-तप करने के लिए बहुत ही शुभ माना जाता है. ज्योतिर्विदों के अनुसार, यह दिन कई राशियों के लिए बहुत ही लकी माना जा रहा है. आइए जानते हैं उन राशियों के बारे में.

मार्गशीर्ष पूर्णिमा से इन राशियों के शुरू होंगे अच्छे दिन (Photo: Pixabay)
मार्गशीर्ष पूर्णिमा से इन राशियों के शुरू होंगे अच्छे दिन (Photo: Pixabay)

Margshirsha Purnima 2025: पूरे साल में कुल 12 पूर्णिमा आती हैं और हिंदू धर्म में हर पूर्णिमा का अलग महत्व होता है. इन्हीं खास पूर्णिमा में से एक है मार्गशीर्ष पूर्णिमा. मार्गशीर्ष पूर्णिमा के दिन भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की पूजा करने का विशेष महत्व बताया गया है. मान्यताओं के अनुसार, इस दिन स्नान और दान करना भी बहुत ही शुभ माना जाता है. मार्गशीर्ष पूर्णिमा को बत्तीसी पूर्णिमा और अगहन पूर्णिमा के नाम से भी जाना जाता है. 

इस बार मार्गशीर्ष पूर्णिमा 4 दिसंबर 2025, गुरुवार के दिन मनाई जाएगी. इस पूर्णिमा को प्रेम से मोक्ष दायिनी पूर्णिमा भी कहा जाता है क्योंकि मान्यता है कि यह मोक्ष प्रदान करने वाली होती है. इस दिन शांति और खुशहाली की कामना के लिए कई धार्मिक उपाय किए जाते हैं जैसे पवित्र नदियों में स्नान करना, दान देना और चंद्र देव की पूजा करना आदि. ज्योतिषियों के अनुसार, इस बार मार्गशीर्ष पूर्णिमा बहुत ही शुभ मानी जा रही है क्योंकि इस दिन से कई राशियों के अच्छे दिन शुरू होंगे. 

मेष

मार्गशीर्ष पूर्णिमा से मेष राशि वालों का अच्छा वक्त शुरू हो सकता है. धन लाभ की संभावनाएं बन रही हैं. बिजनेस में तरक्की प्राप्त हो सकती है. ऑफिस में प्रमोशन वगैरह का योग बन रहा है. सैलरी में इजाफा मिल सकता है. मां लक्ष्मी की कृपा से ये समय आपके लिए बहुत ही लकी साबित हो सकता है. 

कर्क

मार्गशीर्ष पूर्णिमा कर्क राशि वालों के लिए भी लकी साबित हो सकती है. किसी नए कार्य की शुरुआत करेंगे. परिवार में खुशखबरी का आगमन हो सकता है. मां लक्ष्मी और श्रीहरि की कृपा से छात्रों के लिए यह समय लाभकारी माना जा रहा है. व्यापार भी लाभान्वित रहेगा. 

तुला

तुला राशि के लिए मार्गशीर्ष पूर्णिमा विशेष रूप से शुभ फलदायी मानी जा रही है. अचानक धन लाभ, बिजनेस में बढ़ोतरी और कार्यक्षेत्र में नई शुरुआत के योग बन रहे हैं. अगर कोई सपना या योजना लंबे समय से अधूरी थी, तो इस पूर्णिमा से वह पूरी होती दिख रही है. परिवार के साथ समय भी सुखद रहेगा.

