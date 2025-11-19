Margshirsha Amavasya 2025: इन 5 राशियों के जीवन में संकट लेकर आएगी मार्गशीर्ष अमावस्या, रहना होगा सावधान

Margshirsha Amavasya 2025: हिंदू धर्म में अमावस्या तिथि बहुत ही विशेष कहलाती है क्योंकि यह दिन पितरों की पूजा के लिए विशेष माना जाता है. 20 नवंबर यानी कल मार्गशीर्ष अमावस्या मनाई जाएगी. जो हर वर्ष मार्गशीर्ष माह के कृष्ण पक्ष की अमावस्या तिथि को मनाई जाती है. मार्गशीर्ष अमावस्या को अगहन अमावस्या के नाम से भी जाना जाता है. इस दिन लोग पितरों के नाम का तर्पण, स्नान और दान भी करते हैं. साथ ही, यह दिन भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की उपासना के लिए बहुत ही विशेष माना जाता है.

ज्योतिषियों के अनुसार, इस बार मार्गशीर्ष अमावस्या से कुछ राशियों को सावधान रहने की भी सलाह दी जा रही है. दरअसल, द्रिक पंचांग के अनुसार, इस दिन चंद्रमा गोचर करके मंगल की वृश्चिक राशि में प्रवेश करने वाले हैं, जो कि नकारात्मक गोचर कहलाता है. किन राशियों को सावधान रहना होगा.

मिथुन

मार्गशीर्ष अमावस्या मिथुन राशि के लोगों के लिए मानसिक तनाव, निर्णय में भ्रम और काम की योजनाओं के बिगड़ने का संकेत दे रही है. नजदीकी लोगों से गलतफहमी भी बढ़ सकती है. नए काम शुरू करने से बचें और पुरानी गलतियों को सुधारें.

कर्क

कर्क राशि को इस दिन आत्मविश्वास में कमी, खर्चों में अचानक वृद्धि और स्वास्थ्य में गिरावट की संभावना रहेगी. पारिवारिक निर्णयों में सावधानी आवश्यक है. किसी की बातों पर तुरंत प्रतिक्रिया देना नुकसान दे सकता है.

कन्या

कन्या राशि वालों के लिए यह अमावस्या भावनात्मक अस्थिरता, पारिवारिक विवाद और आर्थिक उतार-चढ़ाव का समय ला सकती है. पुराने विवाद फिर उभर सकते हैं. यात्रा में बाधाएं बन सकती हैं. आध्यात्मिक साधना आपके लिए समाधान देगी.

वृश्चिक

वृश्चिक राशि के जातकों के लिए यह अमावस्या परिश्रम अधिक और परिणाम कम देगी. कार्यस्थल पर विवाद, बॉस या वरिष्ठों से मतभेद और धन अटकने की स्थिति बन सकती है. किसी पर आंख बंद करके भरोसा न करें.

मकर

मकर राशि के लिए यह समय सेहत का ख्याल रखने वाला माना जा रहा है. मानसिक शांति बनाए रखनी होगी. कोई पुराना खर्च या उधारी अचानक सामने आ सकती है. मित्रों के साथ संबंधों में दूरी भी उत्पन्न हो सकती है.

