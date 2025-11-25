scorecardresearch
 

Malavya Rajyog 2025: साल 2026 की शुरुआत में शुक्र बनाएंगे मालव्य महापुरुष राजयोग, इन राशियों के हाथ लगेगी तरक्की-उन्नति

Malavya Rajyog 2025: साल 2026 की शुरुआत मालव्य राजयोग से होगी, जो कि ज्योतिष के नजरिए से बहुत ही महत्वपूर्ण योग माना जाता है. जब भी इस राजयोग का निर्माण होता है तो उससे कई राशियों को शुभ लाभ की प्राप्ति भी होती है.

साल 2026 की शुरुआत में शुक्र बनाएंगे मालव्य राजयोग (Photo: ITG)
Malavya Rajyog 2025: साल 2026 कुछ ही दिनों में शुरू होने वाला है. ज्योतिषियों के अनुसार, इस नए साल की शुरुआत कई शुभ योगों और दुर्लभ संयोगों से होगी. पंचांग के अनुसार, साल 2026 की शुरुआत मालव्य महापुरुष राजयोग से होगी क्योंकि वर्ष की शुरुआत में शुक्र अपनी ही उच्च राशि मीन में प्रवेश कर जाएंगे. इस राजयोग के निर्माण से कई राशियों के जीवन में धन-संपत्ति का अंबार लगेगा. 

साल 2026 की शुरुआत में मालव्य राजयोग दुर्लभ और अत्यंत शुभ माना जा रहा है. यह योग तब बनता है जब शुक्र अपनी उच्च या स्वयं की राशि में केंद्र भाव में आकर विशेष फल देता है. इसका सीधा असर सौभाग्य, समृद्धि, संबंधों में सामंजस्य, धन-लाभ और आरामदायक जीवन पर पड़ता है. 

मिथुन

मिथुन राशि वालों के लिए साल 2026 में मालव्य महापुरुष राजयोग जीवन में आर्थिक स्थिरता और मानसिक शांति लेकर आएगा. पुराने अटके हुए काम आगे बढ़ेंगे. परिवार में किसी बड़े परिवर्तन का संकेत मिलेगा. प्रेम और विवाह संबंधों में सामंजस्य बढ़ेगा. आत्मविश्वास बढ़ने से नई जिम्मेदारियां मिल सकती हैं. पुरानी कर्ज या आर्थिक उलझनें सुलझने लगेंगी. घर-परिवार की परेशानियां कम होंगी. 

धनु

मालव्य राजयोग से धनु राशि वालों का गोल्डन टाइम शुरू हो सकता है. लग्ज़री से जुड़ी चीजें, प्रॉपर्टी, वाहन या बड़े निवेश के अवसर बन सकते हैं. आर्थिक क्षेत्रों में बड़ी सफलता मिलने की संभावना है. वैवाहिक जीवन में मिठास बढ़ेगी. समाज में प्रतिष्ठा बढ़ेगी. लोगों का भरोसा मजबूत होगा. पार्टनरशिप में फायदेमंद प्रस्ताव मिलेंगे. नौकरी से जुड़े दबाव कम होंगे. कार्यस्थल पर सम्मान बढ़ेगा

मीन

साल 2026 की शुरुआत में बनने जा रहे मालव्य राजयोग से मीन राशि वालों को करियर में अप्रत्याशित लाभ मिलेगा. अधिकारी वर्ग या वरिष्ठ लोगों का सहयोग मिलेगा. जमीन-जायदाद, प्रॉपर्टी या बड़े निवेश के अवसर खुलेंगे. जीवनसाथी के सहयोग से रुके हुए काम पूरे होंगे. परिवार में खुशियां बढ़ेंगी. करियर में धीरे-धीरे सुधार आएगा. स्वास्थ्य को लेकर सावधानी रखें. 

---- समाप्त ----
TOPICS:

