Kendra Trikona Rajyog: कल शनि बनाएंगे केंद्र त्रिकोण राजयोग, इन 5 राशियों को हो सकता है धनलाभ

Kendra Trikona Rajyog: 22 नवंबर यानी कल एक बड़ा ही दुर्लभ संयोग बन रहा है. दरअसल, कल शनिवार को शनि, चंद्रमा और गुरु के बीच केंद्र त्रिकोण योग बनने वाला है. इसके अलावा, कल ज्येष्ठा नक्षत्र के संयोग में सुकर्मा योग भी बन रहा है. ज्योतिष गणना के अनुसार, यह योग पांच राशि के जातकों को बहुत लाभ दे सकता है. इन राशियों को गुप्त स्रोतों से धन की प्राप्ति हो सकती है. करियर में उन्नति के योग भी बन रहे हैं. आइए इन लकी राशियों के बारे में जानते हैं.

और पढ़ें

मेष राशि

यह योग मेष राशि वालों के लिए खासतौर पर सुखद रहने वाला है. नौकरी में सहकर्मियों का सहयोग मिलेगा और कार्यस्थल पर माहौल अनुकूल बना रहेगा. कोई बड़ी इच्छा पूरी होने से आपका मन प्रसन्न होगा. माता-पिता के साथ यात्रा की योजना बन सकती है.

मिथुन राशि

किसी काम में मिली सफलता से मन उत्साहित रहेगा. अटका हुआ धन वापस मिल सकता है, जिससे आर्थिक स्थिति मजबूत बनेगी. प्रेम संबंधों में चल रही दूरी खत्म हो सकती है और वैवाहिक जीवन में मधुरता बढ़ेगी. छात्र भी इस दिन महत्वपूर्ण उपलब्धि प्राप्त कर सकते हैं.

सिंह राशि

आपका लंबे समय से अटका हुआ कोई बड़ा काम पूरा होगा. परिवार में खुशखबरी आने की संभावना है और आप घरवालों के साथ अच्छा समय बिताएंगे. पैतृक पक्ष से लाभ मिलने के योग हैं. वरिष्ठ लोगों के साथ संपर्क में आने से भविष्य में नए अवसर खुल सकते हैं. उधार लिया पैसा चुकाने में सफल रहेंगे.

Advertisement

तुला राशि

किसी पुराने मित्र या रिश्तेदार से मुलाकात संभव है. नौकरी में स्थिति अनुकूल रहेगी और सहकर्मियों से सहयोग मिलेगा. वैवाहिक जीवन में रोमांस बढ़ेगा और जीवनसाथी के साथ अच्छा समय गुजरेगा. आर्थिक रूप से भी दिन लाभदायक रहने वाला है.

धनु राशि

जीवनसाथी से आपको सरप्राइज मिल सकता है. ससुराल पक्ष से लाभ और सम्मान मिलने के संकेत हैं. मनोरंजन और सुख-साधनों पर धन खर्च होगा, जिससे मन संतुष्ट रहेगा. धार्मिक गतिविधियों में मन लगेगा और पुण्य लाभ भी प्राप्त होगा.

---- समाप्त ----