Karwa Chauth 2025: करवा चौथ पर धनवर्षा! कुंभ सहित इन 5 राशियों के लोग हो सकते हैं अमीर

Karwa Chauth 2025: 10 अक्टूबर को करवा चौथ मनाया जाएगा. इस दिन सुहागन महिलाएं अपने पति की लंबी उम्र के लिए निर्जला व्रत रखेंगी. इस साल करवा चौथ पर ग्रहों की विशेष स्थिति भी रहने वाली है. आचार्य राज मिश्रा ने बताया कि कर्क चतुर्थी पर शुक्र ग्रह का प्रभाव सबसे ज्यादा रहने वाला है, जो कि धन, वैभव और यश का कारक माने जाते हैं. खास बात ये है कि करवा चौथ से एक दिन पहले यानी 9 अक्टूबर को शुक्र सिंह से कन्या राशि में गोचर भी करने वाले हैं. जबकि ग्रहों के राजकुमार बुध भी दुर्लभ संयोग का निर्माण करेंगे.

दरअसल, करवा चौथ पर बुध तुला राशि रहेंगे. जबकि शुक्र कन्या राशि में होंगे. संयोगवश बुध शुक्र के स्वामित्व वाली राशि तुला में स्थित होंगे और शुक्र बुध के स्वामित्व वाली कन्या राशि में विराजमान होंगे. ऐसे में दोनों ग्रह विपरीत और नीच राजभंग योग का निर्माण भी करने वाले हैं.

मिथुन राशि- आपकी प्रोफेशनल लाइफ से जुड़ी जितनी भी शिकयतें थीं, वो सब दूर होने वाली हैं. वरिष्ठों से संबंध में सुधार होगा. कार्यकुशलता पर ध्यान देंगे. रोजगार में नए अवसरों की प्राप्ति होगी. जो लोग लंबे समय से नई नौकरी तलाश रहे हैं. उनके लिए समय उत्तम रहने वाला है.

सिंह राशि- सिंह राशि के जातकों को आर्थिक मोर्चे पर खूब लाभ होगा. आपका रुका हुआ पैसा मिल सकता है. या कहीं से गुप्त धन की प्राप्ति हो सकती है. वाणी, व्यवहार में सुधार होने से करियर में बड़ी छलांग लगा सकते हैं. यह दुर्लभ संयोग आपको भाग्यशाली बनाएगा.

तुला राशि- बढ़े हुए खर्चों पर अंकुश लगने वाला है. आपके खर्चे आय से अधिक नहीं होंगे. सोच-समझकर पैसों का इस्तेमाल करेंगे. कोर्ट-कचहरी के मामले पक्ष में रहेंगे. शत्रुओं पर विजय प्राप्त करेंगे. मैत्रीपूर्ण संबंध कायम करने में सफल रहेंगे.

धनु राशि- मकान, प्रॉपर्टी या वाहन आदि की प्राप्ति संभव है. आपको पैतृक संपत्ति से भी लाभ मिल सकता है. जो लोग लंबे समय से प्रॉपर्टी में निवेश करने के बारे में सोच रहे थे, उनका भाग्य भी चमक सकता है. इस दौरान आपकी कोई बहुत बड़ी इच्छा पूरी हो सकती है.

कुंभ राशि- वाणी में मिठास आने से लोगों का दिल जीतेंगे. करियर-रोजगार में बड़ा लाभ मिलने वाला है. आपका जो धन लंबे समय से अटका हुआ था, वो वापस मिलने की अधिक संभावना है. साथ ही, आपके लिए सोना खरीदना बहुत शुभ रहेगा. सोना आदि जैसी मूल्यवान चीजें लंबे समय तक आपको लाभ देंगी.

