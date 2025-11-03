scorecardresearch
 

Feedback

Kartik Purnima 2025: कार्तिक पूर्णिमा पर बनेगा दुर्लभ संयोग, इन 3 राशियों पर बरसेगी मां लक्ष्मी की कृपा

Kartik Purnima 2025: पंचांग के अनुसार, कार्तिक पूर्णिमा के दिन इस बार कई सारे शुभ संयोगों का निर्माण होने वाला है. इन दुर्लभ संयोगों के कारण कार्तिक पूर्णिमा से कई राशियों का अच्छा टाइम शुरू होने वाला है.

Advertisement
X
कार्तिक पूर्णिमा से इन राशियों का शुरू होगा अच्छा टाइम (Photo: AI Generated)
कार्तिक पूर्णिमा से इन राशियों का शुरू होगा अच्छा टाइम (Photo: AI Generated)

Kartik Purnima 2025 kab hai: ज्योतिष शास्त्र में कार्तिक का महीना बहुत ही खास माना जाता है, तो वहीं कार्तिक पूर्णिमा भी महत्वपूर्ण मानी जाती है. द्रिक पंचांग के अनुसार, कार्तिक पूर्णिमा 5 नवंबर को मनाई जाएगी और उसी दिन देव दीपावली भी है. इस दिन भगवान विष्णु-माता लक्ष्मी की पूजा की जाती है और गंगा स्नान के साथ दीप दान जैसे शुभ काम भी किया जाता है. हिंदू पंचांग के अनुसार, कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि को कार्तिक पूर्णिमा का पर्व मनाया जाता है. 

ज्योतिषियों के अनुसार, कार्तिक मास की पूर्णिमा इस बार बहुत ही खास मानी जा रही है क्योंकि इस दिन शिववास योग और सर्वार्थसिद्धि योग का संयोग भी रहेगा. इनके अलावा, इस दिन भद्रा का अशुभ साया भी रहने वाला है जिसका प्रभाव पृथ्वी लोक पर नहीं पड़ेगा. तो चलिए जानते हैं कि कार्तिक पूर्णिमा पर बनने जा रहे इस दुर्लभ संयोग से किन राशियों को फायदा होगा. 

1. वृषभ

सम्बंधित ख़बरें

Dev Uthani Ekadashi 2025
देवउठनी एकादशी पर पढ़ें ये मंत्र, स्कंदपुराण में ब्रह्मा जी ने किया है जिक्र 
November Vrat Tyohar List 2025
देवउठनी एकादशी से मासिक दुर्गाष्टमी तक! नवंबर में ये सभी त्योहार देंगे दस्तक 
Kartik Purnima 2025
4 या 5 नवंबर, कब है कार्तिक पूर्णिमा? जानें सही तिथि और पूजन विधि 
Dev Diwali 2024 (Photo: Getty Images)
कार्तिक पूर्णिमा कब है ? जानें शुभ मुहूर्त और गंगा स्नान का महत्व  
Karwa Chauth Chandrama
करवाचौथ का चंद्रमा क्यों है सौभाग्य का प्रतीक... देवी लक्ष्मी और शिव-पार्वती से है कनेक्शन 

कार्तिक पूर्णिमा वृषभ राशि के जातकों के लिए बेहद शुभ रहने वाली है. इस दिन मां लक्ष्मी की विशेष कृपा प्राप्त हो सकती है. आर्थिक रूप से यह समय लाभदायक रहेगा, रुका हुआ धन मिलने के संकेत हैं. नौकरीपेशा लोगों को पदोन्नति या सम्मान मिलने की संभावना बन रही है, वहीं आय के नए स्रोत खुल सकते हैं.

2. मिथुन

मिथुन राशि के जातकों के लिए कार्तिक पूर्णिमा सौभाग्य लेकर आ रही है. इस दिन का प्रभाव जीवन के कई क्षेत्रों में सकारात्मक रहेगा. आर्थिक रूप से लाभ के अवसर मिलेंगे.  भगवान विष्णु की कृपा से सेहत अच्छी बनी रहेगी और मानसिक शांति मिलेगी. कार्यस्थल पर आपकी मेहनत की सराहना होगी, जिससे पदोन्नति या वेतन वृद्धि की संभावना है. परिवार में भी खुशहाली का माहौल रहेगा. अटके हुए काम पूरे हो सकते हैं.

Advertisement

3. कन्या

कन्या राशि के जातकों के लिए कार्तिक पूर्णिमा सौभाग्यशाली रहने वाली है. मां लक्ष्मी की विशेष कृपा से धन और समृद्धि के योग बनेंगे. इस समय व्यापारियों को मुनाफा होने के संकेत हैं, वहीं नौकरीपेशा लोगों को कार्यस्थल पर सहयोगियों का पूरा साथ मिलेगा. पुराने अटके हुए काम बन सकते हैं और सम्मान में वृद्धि होगी.

---- समाप्त ----
Live TV

व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    Bihar Election Result 2025
    Bihar Elections 2025 Exit Poll
    Raghopur Election
    Mokama Election
    Bihar Election 2025 Winning Candidates List
    Buxar Election
    Bihar Election 2025 Schedule
    Gopalganj Election
    Chapra Vidhan Sabha
    आर्थिक राशिफल
    आज का राशिफल
    करियर राशिफल
    Alinagar MLA
    Mahua Chunav
    लव राशिफल
    Karakat Election
    Bihar Election 2025
    Advertisement