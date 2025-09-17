Indira Ekadashi Upay: इंदिरा एकादशी की रात जरूर करें ये उपाय, दूर होगी आर्थिक तंगी

हिंदू धर्म में एकादशी तिथि का विशेष महत्व है. हर महीने में दो एकादशी पड़ती हैं – एक शुक्ल पक्ष में और दूसरी कृष्ण पक्ष में. एकादशी का दिन भगवान विष्णु को समर्पित माना जाता है. इस दिन व्रत रखने और पूजा करने से न केवल पुण्य की प्राप्ति होती है, बल्कि पितरों को भी मोक्ष की प्राप्ति होती है.

इस साल इंदिरा एकादशी 17 सितंबर 2025 यानी आज पड़ रही है. धार्मिक मान्यताओं के अनुसार, इंदिरा एकादशी का व्रत रखने से पितृ प्रसन्न होते हैं और जीवन में सुख-समृद्धि आती है. इसके साथ ही इस दिन रात के समय किए जाने वाले कुछ खास उपाय भी बेहद फलदायी माने जाते हैं. शास्त्रों में बताया गया है कि यदि ये उपाय इस दिन रात में किए जाएं तो घर में खुशहाली और लक्ष्मी का वास होता है.

इंदिरा एकादशी की रात करें ये विशेष उपाय

तुलसी की पूजा

एकादशी की रात तुलसी के पौधे के सामने घी का दीपक जलाना बेहद शुभ माना जाता है. इसके बाद 11 बार "ॐ नमो भगवते वासुदेवाय" मंत्र का जाप करें. ऐसा करने से घर में सकारात्मक ऊर्जा का वास होता है और मां लक्ष्मी प्रसन्न होकर धन-धान्य की वृद्धि करती हैं.

Advertisement

पीपल के पेड़ की पूजा

शास्त्रों के अनुसार, इंदिरा एकादशी की रात पीपल के पेड़ के नीचे जल में थोड़ा दूध मिलाकर अर्पित करें और फिर सरसों के तेल का दीपक जलाएं. इस उपाय से आर्थिक परेशानियां दूर होती हैं और जीवन में स्थिरता आती है.

दक्षिणावर्ती शंख से अभिषेक

यदि आपके घर में दक्षिणावर्ती शंख है तो रात में उसमें गंगाजल भरकर भगवान विष्णु का अभिषेक करें. यह उपाय करने से घर में बरकत और धन-धान्य की वृद्धि हो सकती है.

पीले फूल और वस्त्र अर्पित करें

माना जाता है कि भगवान विष्णु को पीला रंग अतिप्रिय है. इंदिरा एकादशी की रात उनकी पूजा करते समय उन्हें पीले फूल, पीले वस्त्र और पीली मिठाई जरूर अर्पित करें. ऐसा करने से भगवान विष्णु प्रसन्न होते हैं और धन से जुड़ी सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं.

विष्णु सहस्रनाम का पाठ

रात में भगवान विष्णु की प्रतिमा के सामने बैठकर विष्णु सहस्रनाम का पाठ करें. धार्मिक मान्यताओं के अनुसार, यह पाठ घर से नकारात्मक ऊर्जा को दूर करता है. इसके साथ ही आर्थिक स्थिति मजबूत होती है और सुख-शांति का वास होता है.

---- समाप्त ----