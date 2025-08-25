scorecardresearch
 

Feedback

Hartalika Teej 2025: हरतालिका तीज कल, राशिनुसार महिलाएं इस तरह करें मां पार्वती का पूजन

Hartalika Teej 2025: हरतालिका तीज इस बार 26 अगस्त को मनाई जाएगी. यह पर्व भाद्रपद मास की शुक्ल तृतीया को होता है और शिव जी से जुड़ा है. महिलाएं निर्जल व्रत रखती हैं और मां पार्वती की पूजा करती हैं. इस दिन महिलाओं को राशिनुसार मां पार्वती को लाल चूड़ियां, सिंदूर, वस्त्र, चांदी के आभूषण और गुलाब का इत्र अर्पित करना चाहिए.

Advertisement
X
हरतालिका तीज (File Photo: PTI)
हरतालिका तीज (File Photo: PTI)

Hartalika Teej 2025: इस बार हरतालिका तीज 26 अगस्त यानी कल मनाई जाएगी. हिंदू पंचांग के अनुसार, भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को हरतालिका तीज का त्योहार मनाया जाता है. हरतालिका तीज को हरितालिका तीज के नाम से भी जाना जाता है और इस त्योहार का संबंध शिव जी से है. दरअसल, 'हर' शिव जी का नाम है इसलिए हरतालिका तीज ज्यादा उपयुक्त है. महिलाएं इस दिन निर्जल व्रत रखने का संकल्प लेती हैं. मुख्य रूप से ये पर्व मनचाहे और योग्य पति को प्राप्त करने का है, लेकिन कोई भी स्त्री ये व्रत रख सकती है. इस दिन हस्तगौरी नामक व्रत को करने का विधान भी है. 

हरतालिका तीज पर राशिनुसार मां पार्वती को क्या अर्पित करें?

1. हरतालिका तीज पर कल मेष, सिंह और धनु राशि की महिलाएं मां पार्वती को लाल चूड़ियां, सिंदूर और बिंदी आदि अर्पित करें. 

सम्बंधित ख़बरें

Teej Festival
साल में कितनी बार आता है तीज का त्योहार? जानें हर तीज का महत्व और पूजन विधि 
hartalika teej 2025
26 अगस्त या 27 अगस्त, कब है हरतालिका तीज? जानें सही डेट और मुहूर्त 
Lord shiva
25 या 26 अगस्त कब है हरतालिका तीज? जानें शुभ मुहूर्त और पूजन विधि 
Lord Krishna
भाद्रपद मास आज से शुरू, जानें इस महीने का महत्व, पूजन विधि और नियम 
Lord krishna
जन्माष्टमी से हरतालिका तीज तक, कल से शुरू हो रहे भाद्रपद में आएंगे ये व्रत-त्योहार 

2. वहीं, कल वृष, कन्या और मकर राशि की महिलाएं मां पार्वती को सुगंध और वस्त्र अर्पित करें. 

3. इनके अलावा, मिथुन, तुला और कुंभ राशि की महिलाएं मां पार्वती को चांदी के आभूषण अर्पित करें. 

4. कर्क, वृश्चिक और मीन राशि की महिलाएं माता पार्वती को पुष्प और गुलाब का इत्र अर्पित करें. 

हरतालिका तीज पूजन विधि (Hartalika Teej 2025 Pujan Vidhi)

हरतालिका तीज पर संकल्प लेकर निर्जल उपवास रखें और अगर सेहत ठीक नहीं है तो फलाहार भी कर सकते हैं. फिर, इस दिन शाम को भगवान शिव और माता पार्वती की संयुक्त उपासना करें. साथ ही, स्त्रियों को संपूर्ण श्रृंगार करना चाहिए. फिर, मां पार्वती को सौभाग्य का सारा सामान अर्पित करें और माता से अपनी मनोकामना की पूर्ति के लिए प्रार्थना करें. इस दिन शादीशुदा महिलाएं अपनी सास को सौभाग्य की वस्तुएं दें. शाम को भगवान शिव-माता पार्वती की संयुक्त पूजा के बाद इस व्रत का पारायण करें. 

Advertisement

हरतालिका तीज पूजन मुहूर्त (Hartalika Teej 2025 Pujan Muhurat)

वैसे तो इस दिन कभी भी हरतालिका पूजन किया जा सकता है. लेकिन, इस दिन प्रात: और प्रदोष काल में भगवान शिव-माता पार्वती की पूजा कल्याणकारी है. इस बार पूजा का सही मुहूर्त प्रात:काल 5 बजकर 56 मिनट से लेकर सुबह 8 बजकर 31 मिनट तक रहेगा. 

---- समाप्त ----
Live TV

व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Advertisement