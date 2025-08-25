Hartalika Teej 2025: हरतालिका तीज कल, राशिनुसार महिलाएं इस तरह करें मां पार्वती का पूजन

Hartalika Teej 2025: इस बार हरतालिका तीज 26 अगस्त यानी कल मनाई जाएगी. हिंदू पंचांग के अनुसार, भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को हरतालिका तीज का त्योहार मनाया जाता है. हरतालिका तीज को हरितालिका तीज के नाम से भी जाना जाता है और इस त्योहार का संबंध शिव जी से है. दरअसल, 'हर' शिव जी का नाम है इसलिए हरतालिका तीज ज्यादा उपयुक्त है. महिलाएं इस दिन निर्जल व्रत रखने का संकल्प लेती हैं. मुख्य रूप से ये पर्व मनचाहे और योग्य पति को प्राप्त करने का है, लेकिन कोई भी स्त्री ये व्रत रख सकती है. इस दिन हस्तगौरी नामक व्रत को करने का विधान भी है.

हरतालिका तीज पर राशिनुसार मां पार्वती को क्या अर्पित करें?

1. हरतालिका तीज पर कल मेष, सिंह और धनु राशि की महिलाएं मां पार्वती को लाल चूड़ियां, सिंदूर और बिंदी आदि अर्पित करें.

2. वहीं, कल वृष, कन्या और मकर राशि की महिलाएं मां पार्वती को सुगंध और वस्त्र अर्पित करें.

3. इनके अलावा, मिथुन, तुला और कुंभ राशि की महिलाएं मां पार्वती को चांदी के आभूषण अर्पित करें.

4. कर्क, वृश्चिक और मीन राशि की महिलाएं माता पार्वती को पुष्प और गुलाब का इत्र अर्पित करें.

हरतालिका तीज पूजन विधि (Hartalika Teej 2025 Pujan Vidhi)

हरतालिका तीज पर संकल्प लेकर निर्जल उपवास रखें और अगर सेहत ठीक नहीं है तो फलाहार भी कर सकते हैं. फिर, इस दिन शाम को भगवान शिव और माता पार्वती की संयुक्त उपासना करें. साथ ही, स्त्रियों को संपूर्ण श्रृंगार करना चाहिए. फिर, मां पार्वती को सौभाग्य का सारा सामान अर्पित करें और माता से अपनी मनोकामना की पूर्ति के लिए प्रार्थना करें. इस दिन शादीशुदा महिलाएं अपनी सास को सौभाग्य की वस्तुएं दें. शाम को भगवान शिव-माता पार्वती की संयुक्त पूजा के बाद इस व्रत का पारायण करें.

हरतालिका तीज पूजन मुहूर्त (Hartalika Teej 2025 Pujan Muhurat)

वैसे तो इस दिन कभी भी हरतालिका पूजन किया जा सकता है. लेकिन, इस दिन प्रात: और प्रदोष काल में भगवान शिव-माता पार्वती की पूजा कल्याणकारी है. इस बार पूजा का सही मुहूर्त प्रात:काल 5 बजकर 56 मिनट से लेकर सुबह 8 बजकर 31 मिनट तक रहेगा.

