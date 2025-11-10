scorecardresearch
 

Feedback

Guru Vakri 2025: गुरु-शनि सहित इन 5 ग्रहों की चाल वक्री, कल से इन 3 राशियों पर मंडराएगी आफत

11 नवंबर यानी कल से बृहस्पति ग्रह की उल्टी चाल शुरू होने वाली है. गुरु के वक्री होते ही शनि, बुध, राहु और केतु सहित कुल पांच ग्रहों की उल्टी चाल शुरू हो जाएगी. ज्योतिष के अनुसार, इस दौरान तीन राशियों के जातकों को नुकसान और चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है.

Advertisement
X
11 नवंबर से बृहस्पति की वक्री चाल होने वाली है शुरू. शनि-बुध और राहु-केतु पहले से हैं वक्री. (Photo: AI Generated)
11 नवंबर से बृहस्पति की वक्री चाल होने वाली है शुरू. शनि-बुध और राहु-केतु पहले से हैं वक्री. (Photo: AI Generated)

Vakri Grah 2025: देवगुरु बृहस्पति 11 नवंबर को यानी कल से उच्च की राशि कर्क में वक्री होने वाले हैं. बृहस्पति ग्रह के वक्री होते ही एक बड़ा ही दुर्लभ संयोग बनेगा. दरअसल शनि, बुध, राहु और केतु पहले से ही वक्री चाल चल रहे हैं. ऐसे में बृहस्पति ग्रह के वक्री होते ही कुल पांच बड़े ग्रहों की चाल उल्टी हो जाएगी. ज्योतिष गणना के अनुसार, पांच ग्रहों का एकसाथ वक्री होना तीन राशि के जातकों के लिए नुकसानदायक साबित हो सकता है. आइए इन अनलकी राशियों के बारे में जानते हैं. 

मेष राशि
पांच ग्रहों के वक्री होने का प्रभाव मेष राशि के जातकों पर सीधे तौर पर दिखाई देगा. इस अवधि में व्यापारिक हानि या किसी महत्वपूर्ण डील के रद्द होने जैसी समस्याएं उत्पन्न हो सकती हैं. इसके अलावा, कठोर वाणी के कारण वैवाहिक जीवन में तनाव या मतभेद उत्पन्न हो सकते हैं. ऐसे में सलाह दी जाती है कि अपनी भाषा पर नियंत्रण रखें और धैर्य-सयंम के साथ काम लें.

तुला राशि
पांच ग्रहों की वक्री चाल तुला राशि वालों के लिए स्वास्थ्य संबंधी दिक्कतें ला सकती है. आपका कोई पुराना रोग भी उभर सकता है. वाणी में कड़वाहट व्यवसाय में नुकसान और रिश्तों में दरार का कारण बन सकती है. आपको धनधान्य के मामले में बड़ा नुकसान झेलना पड़ सकता है. संतान पक्ष से मिले परिणाम दुखी कर सकते हैं. वाहन चलाते समय लापरवाही न बरतें. इस दौरान सोच-समझकर ही कोई बड़ा फैसला लें.

सम्बंधित ख़बरें

कुंभ राशि वाले लेन-देन पर ध्यान देंगे, जानें अन्य राशियों का हाल 
This yoga brings mental suffering and poverty.
कैसा रहेगा आपका दिन, क्या होगा SUCCESS मंत्र? जानें आज का राशिफल  
Guru Shani Sanyog
गुरु कल होंगे वक्री, शनि भी बदलेंगे चाल, 3 महीने इन 4 राशियों की चांदी ही चांदी 
The change in the signs of the planets will benefit some zodiac signs. Their luck will be revealed.
कल से शुरू होगा इन 4 राशियों का अच्छा टाइम, नौकरी-व्यापार में लाभ के योग 
guru vakri & shani margi 2025
30 साल बाद शनि-शुक्र की युति, 2026 में ये 3 राशियां रहेंगी मालामाल 
Advertisement

मीन राशि
ग्रहों की वक्री चाल आपके स्वास्थ्य और आर्थिक स्थिति को प्रभावित कर सकती है. अचानक खर्च बढ़ सकते हैं. परिवार में किसी के स्वास्थ्य को लेकर चिंता हो सकती है. उधार के चलते आर्थिक दबाव महसूस करेंगे. कोई कारोबारी डील रद्द हो सकती है. निजी बातें उजागर होने से वैवाहिक जीवन में मतभेद संभव है. एकाग्रता भंग होने से पढ़ाई-लिखाई में दिक्कत हो सकती है. इस दौरान आपकी पद-प्रतिष्ठा को भी झटका लग सकता है.

---- समाप्त ----
Live TV

व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    Chapra Vidhan Sabha
    Bihar Election 2025 Schedule
    Bihar Election 2025 Winning Candidates List
    Bihar Election Result 2025
    लव राशिफल
    Buxar Election
    आर्थिक राशिफल
    आज का राशिफल
    करियर राशिफल
    Bihar Election 2025
    Alinagar MLA
    Raghopur Election
    Mahua Chunav
    Mokama Election
    Karakat Election
    Gopalganj Election
    Bihar Elections 2025 Exit Poll
    Advertisement