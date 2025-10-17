Dhanteras 2025: 12 साल बाद गुरु बनाएंगे धनतेरस पर ये दुर्लभ संयोग, इन राशियों की मां लक्ष्मी चमकाएंगी किस्मत

Dhanteras 2025: धनतेरस का त्योहार 18 अक्टूबर को मनाया जाएगा. धनतेरस के दिन मां लक्ष्मी, कुबेर देवता और भगवान धन्वंतरि का पूजन किया जाता है, इसीलिए धनतेरस को धन त्रयोदशी के नाम से भी जाना जाता है. वहीं, पंचांग के अनुसार, धनतेरस इस बार बहुत ही खास माना जा रहा है, क्योंकि इस दिन गुरु मिथुन राशि से निकलकर कर्क राशि में प्रवेश करेंगे. कर्क देवगुरु बृहस्पति की उच्च राशि राशि है.

ज्योतिषियों के अनुसार, देवगुरु बृहस्पति पूरे 12 साल कर्क राशि में प्रवेश करेंगे, जिससे केंद्र त्रिकोण योग का निर्माण होगा. तो चलिए जानते हैं कि धनतेरस के दिन गुरु के दुर्लभ संयोग से किन राशियों पर मां लक्ष्मी और कुबेर देवता की कृपा बरसने वाली है.

1. कर्क

कर्क राशि के जातकों के लिए धनतेरस का पर्व विशेष रूप से शुभ साबित होने वाला है. इस दौरान मां लक्ष्मी की कृपा से उनके जीवन में धन का आगमन होगा. आर्थिक स्थिति में सुधार आएगा. अचानक धन लाभ के योग बन रहे हैं. परिवार में सुख-शांति का वातावरण रहेगा. रुकी हुई योजनाएं सफल होंगी. व्यापारियों को विशेष लाभ मिलेगा.

2. तुला

तुला राशि के जातकों के लिए धनतेरस का त्योहार विशेष रूप से शुभ साबित होगा. इस दौरान मां लक्ष्मी की कृपा से उनके करियर और कारोबार में तरक्की होगी. विदेश जाने के अवसर प्राप्त हो सकते हैं. आय में वृद्धि होगी. परिवार में सुख-समृद्धि बढ़ेगी. समाज में मान-सम्मान मिलेगा. नौकरीपेशा लोगों के लिए उन्नति के योग बन रहे हैं और उन्हें आर्थिक लाभ हो सकता है.

3. वृश्चिक

वृश्चिक राशि के जातकों के लिए धनतेरस बहुत ही खास माना जा रहा है. केंद्र त्रिकोण योग की कृपा से आय में वृद्धि होगी. समस्याओं से मुक्ति मिलेगी. व्यवसाय में नए अवसर प्राप्त होंगे. सोना खरीदना उनके लिए लाभदायक रहेगा.

धनतेरस पर न खरीदें ये चीजें

धनतेरस के दिन सोना चांदी, कुबेर यंत्र, धनिया, तांबा, बर्तन, झाड़ू और भगवान गणेश-मां लक्ष्मी की मूर्ति. इस दिन ये सभी चीजें खरीदना बहुत ही शुभ माना जाता है.

