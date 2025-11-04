Guru Budh Vakri 2025: नवंबर में गुरु-बुध चलेंगे उल्टी चाल, अगले 1 महीने इन 5 राशियों को होगा खूब लाभ

Guru Budh Vakri 2025: जब भी कोई महीना शुरू होने वाला होता है उस मास में कई ग्रह अपनी चाल में परिवर्तन करते हैं. नवंबर के महीने में गुरु और बुध की चाल में परिवर्तन होने वाला है. पंचांग के अनुसार, 10 नवंबर को बुध करीब रात 12:31 मिनट पर तुला राशि में वक्री होंगे. वहीं, ठीक अगले दिन 11 नवंबर को देवगुरु बृहस्पति कर्क राशि में वक्री होंगे यानी उल्टी चाल चलेंगे.

ज्योतिष शास्त्र में बुध और गुरु दोनों ही ग्रह बहुत ही शुभ और अच्छे परिणाम देने वाले माने जाते हैं. जिनका वक्री होना बहुत ही अच्छा माना जा रहा है. ज्योतिषियों के अनुसार, इन दोनों ग्रहों का एक साथ उल्टी चाल चलना कई राशियों के लिए शुभ परिणाम लेकर आने वाला है. तो आइए जानते हैं उन राशियों के बारे में.

1. वृषभ

नवंबर में गुरु-बुध के वक्री होने से वृषभ राशि वालों के करियर में बड़ा मोड़ आएगा. रुका हुआ प्रमोशन मिल सकता है. नौकरी बदलने वालों को मनपसंद अवसर प्राप्त होंगे. पुराने प्रोजेक्ट्स में जो अड़चनें थीं, वे अब दूर होंगी. व्यापारियों के लिए यह समय विस्तार का है. पारिवारिक जीवन में भी शांति बनी रहेगी.

2. कन्या

बुध और गुरु का वक्री होना कन्या राशि वालों के लिए आर्थिक रूप से बेहद शुभ रहेगा. अटका हुआ पैसा वापस मिलेगा. निवेश से अच्छा रिटर्न प्राप्त होगा. जो लोग कला, मीडिया या फैशन सेक्टर में हैं, उनके लिए यह समय पहचान दिलाने वाला रहेगा. दांपत्य जीवन में भी पुराने मतभेद खत्म होंगे.

Advertisement

3. वृश्चिक

गुरु-बुध का वक्री होना वृश्चिक राशि वालों की किस्मत को मजबूत बनाएगा. विदेश से जुड़ा कोई काम बन सकता है. छात्रों के लिए भी यह समय बेहद अनुकूल रहेगा, प्रतियोगी परीक्षाओं में सफलता के योग हैं. लंबे समय से रुके कार्य अब तेजी से पूर्ण होंगे. आध्यात्मिक झुकाव बढ़ेगा और मन में शांति बनी रहेगी.

4. कुंभ

गुरु-बुध के वक्री होने से लोग आपकी बातों से प्रभावित होंगे. धन लाभ के अवसर बनेंगे, विशेषकर साझेदारी के कामों में फायदा होगा. सामाजिक पहचान और मान-सम्मान में वृद्धि के योग हैं. स्वास्थ्य के प्रति थोड़ी सावधानी बरतें.

5. मीन

गुरु-बुध के वक्री होने से मीन राशि वालों की पुरानी योजनाएं फिर से गति पकड़ेंगी. रुका हुआ भाग्य अब साथ देगा. करियर में ठोस निर्णय लेने का सही समय है. नए अवसर आपके सामने आएंगे. नेतृत्व क्षमता बढ़ेगी. विद्यार्थियों को प्रतियोगी परीक्षाओं में लाभ मिलेगा.

---- समाप्त ----