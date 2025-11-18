Grahan 2026: कब लगेगा साल 2026 का पहला सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण? नए साल में बनेगा ये दुर्लभ संयोग

Grahan 2026: नया साल शुरू होने में अब बस कुछ दिन ही बाकी रह गए हैं. और हर कोई नए साल की शुरुआत के साथ ये जानना चाहता है कि उनके लिए आने वाला वर्ष कैसा रहेगा और नए साल में कब कौन सा त्योहार आएगा. वहीं, लोगों के मन में यह सवाल भी उत्पन्न हो रहा है कि अगले साल कब और किस दिन सूर्य और चंद्र ग्रहण लगेगा. तो चलिए आज हम आपको बताने जा रहे हैं कि साल 2026 का पहला सूर्य ग्रहण और पहला चंद्र ग्रहण किस दिन और कहां कहां दिखेगा.

नए साल की शुरुआत में लगेंगे दो ग्रहण एक साथ

2026 का पहला सूर्य ग्रहण कब लगेगा?

द्रिक पंचांग के अनुसार, साल 2026 का पहला ग्रहण, सूर्य ग्रहण होगा. जो कि 17 फरवरी 2026, मंगलवार के दिन लगेगा. यह भारत में दृश्यमान नहीं होगा. जानकारी के लिए आपको बता दें साल 2026 का पहला सूर्य ग्रहण फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष की अमावस्या तिथि को लगेगा. यह सूर्य ग्रहण बहुत ही अद्भुत माना जा रहा है क्योंकि इस दिन आसमान में बहुत ही विशेष नजारा देखने को मिलेगा. साथ ही, यह एक वलयाकार सूर्य ग्रहण यानी रिंग ऑफ फायर के रूप में दिखेगा.

कहां कहां दिखेगा ये सूर्य ग्रहण

17 फरवरी 2026 को लगने वाला साल का पहला ग्रहण और सूर्य ग्रहण भारत में दृश्यमान नहीं होगा. लेकिन, ये ग्रहण अंटार्कटिका, दक्षिण पूर्वी अफ्रीका, दक्षिण अमेरिका के कुछ हिस्सों में, प्रशांत, हिंद और अटलांटिक महासागर के कुछ हिस्सों में दिखाई देगा.

2026 का पहला चंद्र ग्रहण कब लगेगा?

द्रिक पंचांग के अनुसार, नए साल का पहला चंद्र ग्रहण 3 मार्च 2026 को फाल्गुन मास की पूर्णिमा तिथि के दिन लगेगा. साथ ही, इस दिन होली के पर्व का संयोग भी बन रहा है. यह ग्रहण भारत में भी दिखाई देगा, जो कि एक खंडग्रास चंद्र ग्रहण होगा. संयोग की बात तो ये है कि यह ग्रहण शाम 6 बजकर 26 मिनट से लेकर शाम 6 बजकर 46 मिनट तक लगेगा, जिसकी अवधि सिर्फ 20 मिनट की होगी.

कहां कहां दिखेगा ये चंद्र ग्रहण

3 मार्च 2026 को लगने वाला साल का पहला चंद्र ग्रहण भारत में दिखने के साथ साथ एशिया, ऑस्ट्रेलिया, उत्तरी और दक्षिणी अमेरिका जैसे कई देशों में दिखाई देगा. चूंकि, भारत में यह ग्रहण दिखेगा, इसलिए यहां इसका सूतक काल भी मान्य होगा.

