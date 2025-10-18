scorecardresearch
 

Feedback

Dhanteras 2025: धनतेरस की रात करें ये एक उपाय, धन-दौलत से तिजोरी भर देंगे कुबेर देवता

Dhanteras 2025: धनतेरस के दिन समुद्र मंथन के समय भगवान धनवंतरि अमृत कलश लेकर प्रकट हुए थे. इस दिन मां लक्ष्मी की पूजा करना भी विशेष फलदायी होता है, जानते हैं धनतेरस की रात किए जाने वाले कुछ उपायों के बारे में

Advertisement
X
धनतेरस 2025 पर धन प्राप्ति के लिए करें ये आसान उपाय (Photo: AI Generated)
धनतेरस 2025 पर धन प्राप्ति के लिए करें ये आसान उपाय (Photo: AI Generated)

धनतेरस के दिन धन और आरोग्य के देवता भगवान धनवंतरि और मां लक्ष्मी की पूजा का विशेष महत्व है. पौराणिक मान्यताओं के अनुसार, आज के ही दिन समुद्र मंथन के समय भगवान धनवंतरि अमृत कलश लेकर प्रकट हुए थे, और तभी से धनतेरस का दिन धन, स्वास्थ्य और समृद्धि का प्रतीक माना जाने लगा. मान्यता है कि धनतेरस के दिन किए गए उपाय और पूजा पूरे वर्ष शुभ फल देते हैं. इस दिन घर में साफ-सफाई, दीप जलाना, और धन-सम्बंधित वस्तुओं की पूजा करने से घर में सकारात्मक ऊर्जा का वास होता है. जानते हैं धनतेरस के 5 आसान उपाय, जिन्हें अपनाकर लाभ उठाया जा सकता है. 

गोमती चक्र का उपाय 

धनतेरस की रात भगवान धनवंतरि और मां लक्ष्मी की पूजा-अर्चना के बाद 7 गोमती चक्र लें, उन्हें एक स्वच्छ लाल कपड़े में बांध कर पवित्र स्थान पर रख लें. लाल रंग को मां लक्ष्मी का प्रिय माना गया है, इसलिए यह उपाय उनकी कृपा प्राप्त करने में विशेष फलदायी होता है. 

सम्बंधित ख़बरें

Dhanteras 2025
कौड़ी, गोमती चक्र, धनिया के बीज... धनतेरस की खरीदारी की पूरी लिस्ट 
diwali firecrackers
दिवाली पर क्या पहले भी होती थी आतिशबाजी? जाने कब शुरू हुआ पटाखा जलाना  
লক্ষ্মী নারায়ণ যোগ
सालों बाद इन संयोगों में मनेगी दिवाली, 3 राशियों की खुलने वाली है किस्मत 
Why should you avoid taking loans during the five-day Diwali festival
दीपावली के 5 दिनों में कर्ज क्यों नहीं लेना चाहिए? 
Sun-Moon Yoga
आज धनतेरस पर बन रहा खास योग, तीन राशियों की चमक सकती है किस्मत 

इन गोमती चक्रों को दीपावली की मुख्य पूजा के समय फिर से इस्तेमाल में लाना शुभ माना जाता है. इसके बाद एक एकाक्षी नारियल (जिसमें केवल एक आंख होती है) लें. यह नारियल कुबेर का प्रतीक माना गया है. इस एकाक्षी नारियल को भी उसी लाल कपड़े में लपेटकर तिजोरी में रख दें. मान्यता है कि ऐसा करने से धनवृद्धि, व्यापार में सफलता और घर में सुख- समृद्धि आती है. 

सिक्कों का उपाय

धनतेरस की रात को पूजा के बाद यम देवता के नाम से एक दिया जलाकर उसमें एक सिक्का डाल दें. माना जाता है कि इससे यम देवता प्रसन्न होते हैं, और घर में धन-संपत्ति का आशीर्वाद देते हैं. अगले दिन जले हुए दीपक को उठाकर किसी सुरक्षित स्थान पर रखें. यह ध्यान रखना बहुत महत्वपूर्ण है कि इस दीपक में रखा सिक्का कभी खर्च नहीं हो. माना जाता है कि इस उपाय से न केवल घर में धन की वृद्धि होती है, बल्कि परिवार में सकारात्मक ऊर्जा भी बढ़ती है. 

Advertisement

रुका हुआ पैसा वापस पाने का उपाय

अगर आपका धन किसी कारण से लंबे समय से अटका हुआ है या आर्थिक स्थिति ठीक नहीं चल रही है, तो धनतेरस के दिन आरती करते समय दो लौंग आरती में डाल दें. लौंग का जोड़ा आरती में डालने से धन धान्य में बढ़ोतरी होती है और अटका हुआ पैसा भी वापस मिलता है.

कुबेर का उपाय
 
धनतेरस की रात को पूजा स्थल या मंदिर में कुबेर यंत्र की स्थापना करना अत्यंत शुभ माना जाता है. कुबेर यंत्र धन और समृद्धि के देवता कुबेर का प्रतीक है. इसे स्थापित करने से घर और कार्यस्थल में धन-संपत्ति की वृद्धि और सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह होता है. साथ में केसर और हल्दी में रंगी हुई 11 कौड़ियां माता लक्ष्मी को अर्पित करें.धनतेरस के अगले दिन अपने कार्यस्थल या घर के मुख्य द्वार पर बांध दें.
 

---- समाप्त ----
Live TV

व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Advertisement