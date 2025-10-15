scorecardresearch
 

Dhanteras 2025: 3 दिन बाद है धनतेरस का पर्व, जानें इस दिन क्या खरीदना चाहिए और क्या नहीं

Dhanteras 2025: दिवाली के त्योहार की शुरुआत कार्तिक माह के त्रयोदशी तिथि यानि धनतेरस के दिन से होती है. इस दिन खरीदारी करना बहुत शुभ माना जाता है. तो आइए जानते हैं कि इस दिन क्या क्या खरीदना चाहिए और क्या नहीं.

धनतेरस पर क्या खरीदना चाहिए और क्या नहीं, जानें (Photo: ITG)
धनतेरस पर क्या खरीदना चाहिए और क्या नहीं, जानें (Photo: ITG)

Dhanteras 2025: हिंदू धर्म में धनतेरस सबसे खास पर्वों में से एक माना जाता है, जिसको धनत्रयोदशी के नाम से भी जाना जाता है. ज्योतिर्विदों के अनुसार, इसी दिन से दिवाली के पावन पर्व की शुरुआत हो जाती है. पैराणिक मान्यताओं के अनुसार, धनत्रयोदशी के दिन ही माता लक्ष्मी समुद्र मंथन से प्रकट हुई थी. इसलिए, धनतेरस के इस शुभ दिन पर देवी और धन के देवता भगवान कुबेर की पूजा-उपासना की जाती है. हालांकि, द्रिक पंचांग के अनुसार, धन त्रयोदशी के दो दिन बाद अमावस्या पर लक्ष्मी पूजा अधिक महत्वपूर्ण मानी जाती है. 

धनतेरस 2025 तिथि और मुहूर्त (Dhanteras 2025 Shubh Muhurat)

इस साल धनतेरस 18 अक्टूबर को मनाया जाएगा. पंचांग के अनुसार, कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि 18 अक्टूबर, शनिवार की दोपहर 12 बजकर 18 मिनट पर शुरू होगी और इस तिथि का समापन 19 अक्टूबर, रविवार की दोपहर 1 बजकर 51 मिनट पर होगा. यानी उदयातिथि के अनुसार 18 अक्टूबर को धनतेरस मनाया जाएगा. 

पंचांग के मुताबिक, धनतेरस का शुभ मुहूर्त 18 अक्टूबर को दोपहर 12 बजकर 18 मिनट से शुरू होगा और उस मुहूर्त का समापन 19 अक्टूबर को दोपहर 1 बजे समाप्त होगा. इस दिन कई सारे शुभ कार्यों और अनुष्ठान किए जाते हैं. वहीं, इस दिन कुछ शुभ चीजें खरीदना बहुत ही लाभकारी माना जाता है. तो चलिए जानते हैं कि इस दिन क्या खरीदना चाहिए और क्या नहीं खरीदना चाहिए. 

धनतेरस पर जरूर खरीदें ये चीजें

1. सोना और चांदी

धनतेरस के दिन सोना और चांदी के गहने या सिक्के खरीदना बहुत ही शुभ माना जाता है. कहते हैं कि ये एक काम करने से घर में सुख-समृद्धि प्रवेश करती है. 

2. बर्तन

इस दिन तांबा और पीतल के बर्तन खरीदना बहुत ही शुभ होता है. माना जाता है कि इन दोनों धातु के बर्तन लाने अन्न की देवी अन्नपूर्णा देवी बहुत ही प्रसन्न होती है. 

3. झाड़ू

धनतेरस के दिन अगर आप सोना-चांदी नहीं खरीद पा रहे हैं, तो इस दिन आप झाड़ू भी खरीदकर ला सकते हैं. कहते हैं कि घर में झाड़ू खरीदकर लाने से आर्थिक स्थिति में सुधार होता है क्योंकि झाड़ू को मां लक्ष्मी का ही प्रतीक माना जाता है. 

क्या ना खरीदें

तेल- धनतेरस के दिन तेल खरीदना बहुत ही अशुभ होता है. 
प्लास्टिक- इसके अलावा, इस दिन प्लास्टिक या प्लास्टिक जुड़ी चीजें भी नहीं खरीदनी चाहिए.
काले कपड़े- ज्योतिष शास्त्र में काला रंग नकारात्मक ऊर्जा को प्रभावित करता है. इसलिए, इस दिन काले रंग से जुड़ी कोई भी चीज ना खरीदें.
जूते- ज्योतिष शास्त्र में जूतों का शनि से संबंध से माना जाता है. इसलिए, इस दिन यह भी नहीं खरीदने चाहिए.
कांच के बर्तन- कांच का संबंध राहु से माना जाता है. इसलिए इस दिन यह भी ना खरीदें. 

---- समाप्त ----
