Dhanteras 2025: धनतेरस पर शनि का साया! भूलकर भी घर न लाएं ये 6 अशुभ चीजें

Dhanteras 2025: इस साल धन त्रयोदशी यानी धनतेरस का त्योहार 18 अक्टूबर को मनाया जाएगा. ध्यान देने वाली बात ये है कि इस बार धनतेरस शनिवार को पड़ रहा है, जो कि शनि देव का दिन माना जाता है. धनतेरस पर नया सामान खरीदकर घर लाने की परंपरा है. लेकिन इस बार शनिवार को देखते हुए धनतेरस पर कुछ खास चीजों की खरीदारी बिल्कुल न करें.

1. लोहा- ज्योतिष में लोहे को शनि देव से जोड़कर देखा जाता है. जबकि धनतेरस माता लक्ष्मी और भगवान गणेश को समर्पित त्योहार है. इसलिए धनतेरस के दिन इसकी खरीदारी बिल्कुल न करें. वैसे भी इस बार धनतेरस शनिवार को पड़ रहा है और इस दिन घर में लोहे से निर्मित घर लाना वर्जित है.

2. सरसों का तेल- सरसों के तेल को भी शनिदेव से जोड़ा जाता है. तभी तो हर शनिवार लोग शनि देव को सरसों को तेल अर्पित करते हैं. चूंकि इस बार धनतेरस शनिवार को पड़ रहा है, इसलिए आप सरसों के तेल की खरीदारी बिल्कुल न करें. हालांकि दीया आदि जलाने के लिए इसकी जरूरत होती है तो आप एक दिन इसे खरीदकर रख लें.

3. काले रंग की चीजें- ज्योतिष में काले रंग की चीजों को भी शनि से जोड़कर देखा जाता है. धनतेरस बहुत ही शुभ दिन है और इस अबूझ मुहूर्त में काले रंग की कोई भी वस्तु वस्तु घर लाने से परहेज करें. कहते हैं कि काला रंग नकारात्मकता का प्रतीक है और शुभ अवसर पर इसे घर लाना अपशकुन होता है.

4. स्टील- अक्सर आपने देखा होगा कि धनतेरस पर जो लोग लोहे से परहेज करते हैं, वो स्टील के बर्तन खरीदकर घर ले आते हैं. जबकि शायद वो नहीं जानते कि स्टील में लोहे का भी मिश्रण होता है. इसलिए धनतेरस पर स्टील का बर्तन खरीदने की गलती भी न करें.

5. खाली बर्तन- यदि धनतेरस पर आप कलश, सुराही, मटका या कोई भी बर्तन खरीद रहे हैं तो ध्यान रहे कि उसे ऐसे ही खाली घर लेकर न आएं. इस पात्र में धनिया, जल या कोई मीठी सामग्री डालकर ही घर लाएं. ऐसा करना शुभ होता है.

6. चमड़े का सामान- धनतेरस के पवित्र त्योहार पर चमड़े का सामान खरीदकर घर न लाएं. बता दें कि इसका निर्माण जानवरों की चमड़ी से किया जाता है. इसलिए चमड़े से निर्मित पर्स, बेल्ट, बैग या कोई भी अन्य सामान बिल्कुल घर न लाएं.



