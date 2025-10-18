Dhanteras 2025: सोना-चांदी बजट से बाहर! धनतेरस पर खरीदें 5 रुपए की ये एक चीज, चमकेगी तकदीर

Dhanteras 2025 Date: हर साल कार्तिक कृष्ण त्रयोदशी तिथि पर धनतेरस का त्योहार मनाया जाता है. इसे धन त्रयोदशी भी कहा जाता है. धनतेरस के दिन भगवान धनवंतरी और कुबेर महाराज की पूजा का विधान है. कहते हैं कि इस दिन सोने-चांदी जैसी मूल्यवान चीजों की खरीदारी से सुख-संपन्नता बढ़ती है और धनधान्य में 13 गुना वृद्धि होती है. इसलिए इस दिन बाजारों में जमकर सोना-चांदी खरीदा जाता है. लेकिन हाल ही में जिस तेजी से सोने-चांदी के दाम बढ़े हैं, अब वो आम आदमी के बजट से लगभग बाहर हो चुके हैं.

हालांकि ज्योतिषविदों का कहना है कि धनतेरस पर एक खास चीज खरीदने से भी आप भाग्यशाली बन सकते हैं. और इसके लिए आपको हजारों-लाखों रुपए खर्च करने की जरूरत नहीं है. बाजार में यह चीज आपको सिर्फ 5 रुपए में मिल जाएगी. धनतेरस पर इसकी खरीदारी सोना-चांदी खरीदने जितनी ही शुभ मानी जाती है.

धनतेरस पर खरीदें धनिया

ज्योतिषविदों का कहना है कि धनतेरस के शुभ अवसर पर साबुत धनिया खरीदकर घर लाना बेहद शुभ माना जाता है. कहते हैं कि इस दिन साबुत धनिया घर लाने से कुबेर महाराज और भगवान धनवंतरी दोनों प्रसन्न हो जाते हैं और सुख-समृद्धि का आशीर्वाद देते हैं. आप किसी कलश या पात्र में धनिया घर लेकर आएंगे तो बहुत उत्तम होगा. बाजार से आपको सिर्फ 5 रुपए में साबुत धनिया मिल जाएगा. ऐसी मान्यताए हैं कि धनतेरस पर धनिया खरीदने से आर्थिक तंगी, गरीबी, दरिद्रता दूर होता है और सुख-संपन्नता का संचार होता है.

धनतेरस पर धनिए का क्या करें?

धनतेरस के दिन साबुत धनिया लाकर इसे मंदिर में रख दें और भगवान से धनधान्य में वृद्धि करने की प्रार्थना करें. फिर कार्तिक अमावस्या यानी दिवाली के दिन धनिए के बीच मां लक्ष्मी को अर्पित करें. इसके बाद दिवाली की अगली सुबह इसके बीजों को छत या आंगन में रखे गमलों में डाल दें. कहते हैं कि दीपोत्सव के दौरान धनिए का यह उपाय इंसान की सोई तकदीर जगा सकता है. यह सरल उपाय करने वालों पर हमेशा कुबेर-लक्ष्मी की कृपा बनी रहती है.

धनतेरस पर ये शुभ चीजें भी खरीदें

धनतेरस के दिन आप नए बर्तन, झाड़ू, मिट्टी का दीपक, खील बताशे, कौड़ी और गोमती चक्र जैसी दिव्य चीजें भी घर लेकर आ सकते हैं. ऐसा माना जाता है कि धनतेरस के त्योहार पर इन चीजों की खरीदारी से इंसान फकीर भी अमीर बन सकता है. यदि आप कोई बर्तन खरीद रहे हैं तो ध्यान रहे कि उसे घर खाली लेकर बिल्कुल न लाएं. इसमें थोड़ा सा जल या कुछ मीठा जरूर लेकर आएं. इन चीजों को लाकर सबसे पहले भगवान को अर्पित करें और उनसे हाथ जोड़कर सुख-संपन्नता का वरदान मांगें.

---- समाप्त ----