Dhanteras 2025: इन 4 राशि वालों के लिए धनतेरस बहुत लकी, मां लक्ष्मी की होगी खास कृपा

Dhanteras 2025: धनतेरस दिवाली की शुरुआत का प्रतीक है, यह पर्व 18 अक्टूबर को मनाया जाएगा. इस बार का धनतेरस और भी खास होने जा रहा है, वजह है दो शुभ योगों का एक साथ बनना. इससे कई राशियों की किस्मत खुलने वाली है, जानते हैं उन राशियों के बारे में

चार राशियों के लिए बेहद खास होगा धनतेरस (Photo: AI Generated)
चार राशियों के लिए बेहद खास होगा धनतेरस (Photo: AI Generated)

इस वर्ष धनतेरस का पर्व शनिवार 18 अक्टूबर को मनाया जाएगा. यह त्योहार न केवल धन और समृद्धि का प्रतीक है, बल्कि धार्मिक और ज्योतिषीय दृष्टि से भी अत्यंत शुभ माना जाता है. इस बार धनतेरस पर दो  शुभ योग बन रहे हैं, जो इसे और भी खास बनाते हैं. सबसे पहले, देर रात तक ब्रह्म योग का दुर्लभ संयोग बनने वाला है. ब्रह्म योग का यह संयोग घर और बिजनेस में सकारात्मक ऊर्जा, समृद्धि और तरक्की लाने में मदद करता है. इसके साथ ही, धनतेरस पर शुभ शिववास योग भी बन रहा है, जो परिवार में शांति, सौभाग्य और संपन्नता लाता है. इन योगों के प्रभाव से चार राशि के जातकों को विशेष लाभ मिलने की संभावना है. जानते हैं वो राशियां कौन सी हैं.

मेष राशि - इन दो योग के बनने से धनतेरस पर मेष राशि के जातकों को विशेष लाभ मिलने की संभावना है. ज्योतिषीय संयोग और शुभ योगों के प्रभाव से इस राशि के लोगों की आर्थिक स्थिति पहले से बेहतर होगी और नए अवसर खुलेंगे. इस समय मेष राशि के जातकों के लिए आमदनी और निवेश के अवसर खुल सकते हैं. व्यवसाय, नौकरी या अन्य स्रोतों से धन कमाने के नए रास्ते खुलेंगे. साथ ही पहले से रुका हुआ या अटका हुआ धन इस अवसर पर वापस मिलने की संभावना है, जिससे आर्थिक स्थिरता बढ़ेगी. नौकरी बदलने या प्रमोशन पाने का अवसर भी मिलेगा.  

कन्या राशि-  इस धनतेरस पर कन्या राशि के जातकों को आर्थिक और भौतिक क्षेत्र में लाभ मिलने की संभावना है. पुराने बकाया धन की प्राप्ति और आमदनी के नए अवसर बनेंगे. व्यापारियों और निवेशकों के लिए यह समय फायदेमंद होगा. वाहन या अन्य सुविधाओं में सुधार होने की संभावना बनेगी. घर और कार्यस्थल में भी मानसिक सुकून मिलेगा. 

तुला राशि-  तुला राशि के जातकों के लिए यह समय वित्तीय और करियर संबंधी सफलता लाने वाला है. नौकरी में प्रमोशन या नई नौकरी मिल सकती है. पैसों की तंगी कम होगी और आर्थिक संतुलन बढ़ेगा. जीवन में सुख, शांति और मानसिक संतुलन बढ़ेगा. 

धनु राशि-  धनु राशि के जातकों के लिए यह धनतेरस विशेष रूप से लाभकारी माना जा रहा है. धन कमाने के नए अवसर, व्यवसाय, नौकरी या निवेश के नए रास्ते खुलेंगे. पहले से रुका हुआ धन या बकाया प्राप्त होने की संभावना बनेगी. घर में प्रेम और सहयोग बढ़ेगा. 

