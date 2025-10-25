scorecardresearch
 

Feedback

Premanand Maharaj: क्या व्यापार का उधार अगले जन्म तक पीछा करता है? जानें प्रेमानंद महाराज का उत्तर

Premanand Maharaj: व्यापार में उधार-लेनदेन तो चलता ही रहता है, खासकर सोने-चांदी के व्यवसाय में. लेकिन क्या अधूरा कर्ज मोक्ष की राह में बाधा बन सकता है? भक्त के सवाल पर प्रेमानंद महाराज ने बड़ा गहन उत्तर दिया.

Advertisement
X
प्रेमानंद महाराज (Pexels)
प्रेमानंद महाराज (Pexels)

व्यापार का संसार लेन-देन पर ही टिका है. कभी किसी को उधार देना पड़ता है, तो कभी किसी से लेना भी पड़ता है. यही कारोबार की प्रकृति है. खासकर सोने-चांदी के व्यवसाय में, जहां उधारी का सिलसिला चलता ही रहता है. चाहो या न चाहो, कई बार परिस्थितियां ऐसी बन जाती हैं कि बिना उधार के व्यापार पर असर पड़ने लगता है.लेकिन इसी के साथ मन को यह चिंता सताती है कि अगर जीवन के अंत तक कोई लेन-देन बाकी रह गया तो क्या होगा?

यही सवाल एक भक्त ने प्रेमानंद महाराज जी से पूछा. उसने कहा कि महाराज जी, राधा रानी की कृपा से सब कुछ है, व्यवसाय अच्छा चलता है, पर उधार-लेनदेन के इस चक्र से मन को शांति नहीं मिलती. सुना है कि अगर किसी का कर्ज बाकी रह गया तो आत्मा को फिर जन्म लेना पड़ता है. ऐसे में भगवत् प्राप्ति कैसे होगी?

बकाया चुकाना कर्तव्य है

सम्बंधित ख़बरें

Shani Vakri in July (Photo Courtesy: Grok)
2026 में इन राशियों पर शनिदेव की होगी खास कृपा, खूब मिलेगा धन- दौलत  
Chhath Puja 2025
छठ महापर्व आज से शुरू, जानें सूर्य देव और छठी मैया की पूजन विधि  
छठ पूजा
खरना पर आम की लकड़ी से बनता है पवित्र प्रसाद, क्या है इसके पीछे की वजह 
Chhath Puja (Photo: PTI)
नहाय खाय से लेकर उषा अर्घ्य तक, जानिए छठ पूजा के लिए जरूरी सामग्री लिस्ट 
নবপঞ্চম রাজযোগ
12 घंटे बाद बनने वाला है नंवपंचम राजयोग, तीन राशियां होंगी मालामाल 

महाराज जी ने जवाब देते हुए कहा कि व्यापार में लेन-देन कागजों में लिखा जाता है न? तो फिर यह बात केवल तुम्हारे तक सीमित नहीं है. अगर तुम्हारा परिवार है तो तुम्हारी संतानें भी होंगी, जिनका कर्तव्य है कि तुम्हारे जाने के बाद जो भी बकाया रह गया हो, उसे पूरा करें. प्रेमानंद महाराज ने आगे कहा कि इसलिए तो शास्त्रों में कहा गया है कि पिता के ऋण का भुगतान पुत्र करे तो पिता का उद्धार होता है. इसलिए याचना की जाती है कि हमारे संतन हों. संतान का सबसे बड़ा धर्म यही है कि वह अपने माता-पिता के अधूरे कार्य पूरे करे. चाहे वह ऋण का भुगतान हो, या पुण्य का कार्य ही क्यों ना हो.

Advertisement

राधा रानी में रखें श्रद्धा

महाराज जी ने आगे समझाया कि संसार में लेन-देन तो चलता ही रहता है. आज जरुरत है तो किसी से उधार ले लिया, कल कमाकर चुका दिया. इसको लेकर इतना भय करने की आवश्यकता नहीं है. राधा रानी की कृपा में जो श्रद्धा रखेगा, उसका कोई कार्य अधूरा नहीं रहेगा. अगर आपकी संतान अच्छी है, तो वह अपने पिता का ऋण चुका कर न केवल उसका उद्धार करेगी बल्कि यह कार्य भी भगवान की पूजा के समान होगा. 

व्यापार में ईमानदारी जरूरी
प्रेमानंद महाराज ने आगे कहा कि भगवत प्राप्ति किसी एक कार्य से नहीं होती, बल्कि जीवन के हर कर्म को भक्ति के भाव से करने से होती है. तुम अपना व्यापार ईमानदारी से करो, किसी का धन मत रखो, और अपनी संतान को भी यही सीख दो कि सत्य और धर्म के मार्ग पर चलें. बाकी जो अधूरा रह जाएगा, वह राधा रानी की कृपा से पूरा हो जाएगा. महाराज जी के ये जवाब हमें सीख देते हैं कि कि व्यापार केवल धन कमाने का साधन नहीं, बल्कि एक साधना है, जिसमें ईमानदारी, श्रद्धा और भक्ति से किया गया हर कर्म भगवान तक पहुंचता है.  

---- समाप्त ----
Live TV

व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    Gopalganj Election
    करियर राशिफल
    Karakat Election
    आर्थिक राशिफल
    Mokama Election
    Alinagar MLA
    लव राशिफल
    Mahua Chunav
    Chapra Vidhan Sabha
    आज का राशिफल
    Raghopur Election
    Buxar Election
    Advertisement