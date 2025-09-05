Chandra Grahan 2025: 'किसी बड़े नेता को भारी नुकसान', चंद्र ग्रहण से पहले ज्योतिषविदों ने किया आगाह

Chandra Grahan Sutak Time In India 2025: 7 सितंबर को साल का आखिरी चंद्र ग्रहण लगने वाला है. यह चंद्र ग्रहण दो कारणों से खास रहने वाला है. एक तो चंद्र ग्रहण भारत में दृश्यमान होगा, जिसका सूतक काल 9 घंटे पहले ही लग जाएगा. दूसरा, चंद्र ग्रहण भाद्रपद पूर्णिमा और पितृ पक्ष के दिन पड़ रहा है. ऐसे में ज्योतिविदों का कहना है कि साल का आखिरी चंद्र ग्रहण भारत राजनीतिक और प्रशासनिक स्थिति को प्रभावित करता है.

ज्योतिषविद नंदिता पांडेय के मुताबिक, 7 सितंबर को पूर्ण चंद्र ग्रहण लगेगा. जब भी पूर्ण चंद्र ग्रहण लगता है तो उसका प्रभाव देश-दुनिया पर करीब 3 महीने पहले और 3 महीने बाद तक देखने को मिलता है. यह ग्रहण राहु के नक्षत्र शतभिषा से शुरू होगा और गुरु के नक्षत्र पूर्वभाद्रपद पर इसका समापन होगा.

चंद्र ग्रहण के दिन सूर्य, शनि और गुरु जैसे बड़े ग्रहों का महासंयोग भी बन रहा है. इस दिन दो ग्रहों की अहम भूमिका रहेगी. चंद्र ग्रहण में राहु और चंद्रमा एकसाथ होते ही हैं. इस बार ग्रहण रविवार को है तो सूर्य की भी एंट्री हो गई है, क्योंकि रविवार सूर्य देव का दिन होता है. साथ ही. यह साल मंगल का साल है तो मंगल भी आ गए हैं. जिस दिन ये ग्रहण लग रहा है, वो तारीख और उस तारीख का मूलांक 7 है जो केतु का प्रतिनिधित्व करता है.

चंद्र ग्रहण का राजनेताओं पर प्रभाव

ज्योतिषविद नंदिता पांडेत के मुताबिक, इस चंद्र ग्रहण का विश्व राजनीति पर नकारात्मकता प्रभाव देखने को मिल सकता है. किसी विशेष राजनेता को बहुत सारी तकलीफों का सामना करना पड़ सकता है. गुरु के नक्षत्र में ग्रहण जाएगा तो प्रशासन से जुड़ी चीजों में बहुत दिक्कतें आएंगी. इसके अलावा, इस दौरान सरकारें नीतियों से जुड़े कुछ महत्वपूर्ण और बड़े निर्णय ले सकती हैं.

सरकार और जनता के बीच किसी बड़े मुद्दे पर टकराव हो सकता है. इसके अलावा, शनि वक्री हो रहे हैं और कुंभ राशि को प्रभावित कर रहे हैं तो इससे कानूनी मामलों पर तनाव की स्थिति पैदा हो सकती है. प्रशासनिक मामलों पर भी दबाव रहेगा.

चंद्र ग्रहण की अवधि (Chandra Grahan 2025 Timings In India)

भारतीय समयानुसार, 7 सितंबर को साल का आखिरी चंद्रग्रहण रात 9 बजकर 58 मिनट से शुरू हो जाएगा, जिसका समापन 8 सितंबर की अर्धरात्रि 1 बजकर 26 मिनट पर होगा. चंद्र ग्रहण का पहला स्पर्श रात 8 बजकर 59 मिनट पर होगा और इस ग्रहण के अंतिम स्पर्श रात 2 बजकर 24 मिनट पर होगा. यानी भारत में संपूर्ण ग्रहण काल की कुल अवधि 3 घंटे 28 मिनट की रहेगी. अगर चंद्र ग्रहण के सबसे महत्वपूर्ण और पीक टाइमिंग की बात की जाए तो ये रात 11 बजकर 42 मिनट पर अपने चरम पर होगा.

चंद्र ग्रहण के सूतक काल की टाइमिंग (Chandra Grahan 2025 Sutak Kaal Timing)

चंद्र ग्रहण का सूतक काल 9 घंटे पहले यानी 7 सितंबर को दोपहर 12 बजकर 57 मिनट से लग जाएगा. धार्मिक मान्यताओं के अनुसार, सूतक काल में भोजन खाना, सोना और पूजा-पाठ वर्जित माना जाता है. लेकिन, ग्रहण के दौरान भगवान के मंत्र का जाप करना बहुत ही लाभकारी सिद्ध होता है.

कहां कहां दिखेगा चंद्र ग्रहण (Chandra Grahan 2025 When and Where)

साल का दूसरा और आखिरी चंद्र ग्रहण भारत में भी दिखाई देगा. भारत के अलावा चंद्र ग्रहण को एशिया, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, अमेरिका, फिजी और अंटार्कटिका के कुछ हिस्सों में देखा जा सकेगा.

---- समाप्त ----