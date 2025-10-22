Chandra Gochar 2025: भाई दूज पर होगा चंद्र देव का गोचर, इन 3 राशियों की चमकेगी किस्मत

Chandra Gochar 2025: इस बार भाई दूज का त्योहार 23 अक्टूबर, गुरुवार को मनाया जाएगा. इस दिन बहनें अपने भाई को टीका करती हैं और उनके सुख-समृद्धि, लंबी उम्र की कामना भी करती हैं. वहीं, इस बार ग्रहों और नक्षत्रों के नजरिए से भाई दूज बहुत ही खास माना जा रहा है. दरअसल, भाई दूज पर चंद्रमा वृश्चिक राशि में प्रवेश करने वाले हैं और इस राशि के स्वामी मंगल हैं. ज्योतिष के अनुसार, चंद्रमा की यह तीव्र गति कई राशियों को अगले ढाई दिनों तक लाभ कराएगी. तो चलिए जानते हैं कि भाई दूज पर होने जा रहे चंद्रमा के गोचर से किन राशियों को फायदा होगा.

1. मेष

भाई दूज के दिन मेष राशि वालों के रिश्तों में सुधार के योग हैं. वैवाहिक जीवन में तालमेल बढ़ेगा. पार्टनर से पूरा सहयोग मिलेगा. बिजनेस करने वालों के लिए नए कॉन्ट्रैक्ट या डील मिलने की संभावना है. कार्यक्षेत्र में वरिष्ठों का साथ मिलेगा. हालांकि, किसी बात पर बहस करने से बचें. यात्रा के योग भी बन रहे हैं, जो लाभदायक रहेंगी. दिन सकारात्मक रहेगा, बस वाणी पर संयम रखें.

2. धनु

चंद्रमा का गोचर धनु राशि वालों के लिए लाभकारी सिद्ध होगा. यह समय मेहनत से तरक्की दिलाने वाला है. पुराने कामों का परिणाम आपके पक्ष में आएगा. नौकरी में प्रमोशन या नई जिम्मेदारी मिलने के आसार हैं. भाई-बहन के सहयोग से कोई अधूरा काम पूरा होगा. स्वास्थ्य बेहतर रहेगा. किसी कर्ज से राहत मिल सकती है. कोर्ट-कचहरी या कानूनी मामले आपके पक्ष में जा सकते हैं. परिवार में सम्मान बढ़ेगा. रिश्ते मजबूत होंगे.

3. कुंभ

भाई दूज पर चंद्रमा कुंभ राशि वालों को आर्थिक रूप से लाभ दिलाएगा. कोई रुका हुआ पैसा वापस मिल सकता है. इनकम का नया सोर्स बनेगा. पारिवारिक मामलों में आप निर्णायक भूमिका निभाएंगे. नौकरी में तरक्की और प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी. वाणी मधुर रखें. जो लोग बिजनेस करते हैं, उनके लिए यह समय अच्छा माना जा रहा है.

ज्योतिष में चंद्रमा का महत्व

चंद्रमा को ज्योतिष में मन, भावनाओं, माता, और मानसिक स्थिति का कारक है. यह मन की चंचलता, संवेदनशीलता, कल्पनाशीलता और मनोबल का भी प्रतिनिधित्व करता है. इसके अलावा, चंद्रमा जल, दूध, और जल से संबंधित वस्तुओं से भी जुड़ा हुआ है.

