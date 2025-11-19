Budh Gochar 2025: 27 नवंबर को बुध का उदय, कुंभ सहित इन 3 राशियों की होगी मोटी कमाई

Budh Gochar November 2025: ग्रहों के राजकुमार आने वाली 27 तारीख को वृश्चिक राशि में उदयवान होने वाले हैं. ज्योतिषविदों का कहना है कि बुध का उदय होते ही तीन राशि के जातकों की किस्मत खुल सकती है. इन राशियों को करियर, व्यापार, संवाद और कला के मोर्चे पर खूब लाभ मिलेगा. जिन लोगों को शिकायत है कि उनके काम लंबे समय से अटके हुए हैं, उनके कार्यों में भी गति आने की संभावना रहेगी. आइए इन लकी राशियों के बारे में जानते हैं.

मेष राशि

उदयवान बुध मेष राशि के जातकों के लिए नए बदलाव लेकर आएगा. व्यापार में नए मौके मिलेंगे. उच्च अधिकारियों के संपर्क में आएंगे. दोस्तों-रिश्तेदारों से चल रहा तनाव खत्म होगा. आत्मविश्वास बढ़ने से करियर में लाभ मिलेगा. व्यापार का प्रचार-प्रसार होगा. खर्चों में कमी आने से धन की बचत होगी. आपकी अभिव्यक्ति और भी बेहतर होगी. वाणी में मधुरता आएगी. किसी पुराने विवाद का समाधान मिलेगा. मनचाही नौकरी के अवसर भी सामने आ सकते हैं.

तुला राशि

बुध के उदय होते ही आप नया वाहन खरीदने की योजना बना सकते हैं. प्रॉपर्टी या नए घर की खरीदारी कर सकते हैं. बिजनेस करने वालों को कमाई बढ़ाने के नए मौके मिलेंगे. विदेश यात्रा पर जाने का भी योग दिख रहा है. नौकरीपेशा जातकों को नई जिम्मेदारियां मिल सकती हैं. कार्यस्थल पर आपका प्रदर्शन जबरदस्त रहेगा. माता-पिता के सहयोग से किसी नए काम की शुरुआत कर सकते हैं. सीनयर्स का आप पर भरोसा बढ़ेगा. स्वास्थ्य भी अच्छा रहने वाला है.

कुंभ राशि

यह समय आपके लिए सकारात्मक बदलाव लेकर आने वाला है. आपकी मनचाही इच्छाएं पूरी होंगी. पार्टनरशिप का बिजनेस शुरू कर सकते हैं. निवेश आदि से लाभ मिलेगा. अचानक धन लाभ होने की संभावना भी है. नौकरी करने वालों के लिए भी समय अनुकूल है. जो लोग नई नौकरी की तलाश में हैं, उन्हें भी कुछ अच्छे ऑफर मिल सकते हैं. जिन लोगों के वैवाहिक जीवन में तनाव था, उन्हें राहत मिलेगी. छात्रों को भी प्रतियोगी परीक्षा में अच्छे परिणाम मिलेंगे.

