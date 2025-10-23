scorecardresearch
 

Feedback

Budh Rashi Parivartan 2025: भाई दूज के बाद बुध का राशि परिवर्तन, इन 3 राशियों पर होगी धनवर्षा

24 अक्टूबर को ग्रहों के राजकुमार बुध का गोचर होने वाला है. इस दिन बुध वृश्चिक राशि में प्रवेश करेंगे. ज्योतिषविदों का कहना है कि वृश्चिक राशि मेें बुध का गोचर तीन राशि के जातकों को भाग्यशाली बना सकता है.

Advertisement
X

Budh Rashi Parivartan 2025: 23 अक्टूबर को भाई दूज है और इसके अगले दिन यानी 24 अक्टूबर को बुध ग्रह का राशि परिवर्तन होने वाला है. इस दिन बुध तुला राशि से निकलकर वृश्चिक राशि में गोचर करने वाला है. ज्योतिष शास्त्र में बुध को ग्रहों का राजकुमार गया है, क्योंकि यह बुद्धि, वाणी, तर्क, व्यापार और संचार का कारक ग्रह माना जाता है. ज्योतिषविदों का कहना है कि वृश्चिक राशि में आने के बाद बुध तीन राशि के जातकों को भाग्यशाली बना सकता है.

कर्क राशि (Kark Rashi)
कर्क राशि के जातको के लिए यह समय बेहद शुभ माना जा रहा है. कारोबार में तरक्की और आर्थिक मोर्चे पर लाभ के योग बन रहे हैं. करियर में नई उपलब्धियां मिल सकती हैं और आपकी बातों का प्रभाव लोगों पर दिखेगा. विद्यार्थियों और प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे छात्रों को मनचाही सफलता मिल सकती है. विदेश में पढ़ाई, बसने या नौकरी करने का सपना भी इस दौरान साकार हो सकता है.

कन्या राशि (Kanya Rashi)
कन्या राशि के जातकों के लिए भी बुध का यह गोचर शुभ संकेत दे रहा है. नए लोगों से मुलाकात आपके व्यापार में फायदे का कारण बन सकती है. संवाद कौशल रिश्तों को मजबूत बनाएगा. संपत्ति खरीदने का मन बना रहे हैं तो इससे अच्छा समय नहीं मिलेगा. आर्थिक स्थिति बेहतर होगी और भौतिक सुख-सुविधाओं में वृद्धि संभव है. कहीं से रुका हुआ या फंसा हुआ धन भी वापस आ सकता है.

सम्बंधित ख़बरें

shani budh yuti 2025
कुछ घंटों बाद बनेगी शनि-बुध की लाभकारी युति, इन राशियों को होगा लाभ 
Budh uday
दशहरा पर बुध होंगे कन्या राशि में उदय, इन राशियों को होगा फायदा 
Mangal Budh Yuti 2025
दशहरे के अगले दिन मंगल-बुध की युति, ये 3 राशि वाले हो सकते हैं अमीर 
Budh Gochar 2025
नवरात्र की अष्टमी के बाद बुध करेंगे राशि परिवर्तन, इन राशियों की होगी चांदी ही चांदी 
Surya mangal shukra budh sanyog 2025
नवरात्र के बाद बदलेगी इन तीन राशियों की किस्मत, होगा बेशुमार धनलाभ  
Advertisement

धनु राशि (Dhanu Rashi)
धनु राशि वालों के लिए बुध का यह राशि परिवर्तन उन्नति के द्वार खोल सकता है. नौकरीपेशा जातकों को उन्नति के नए अवसर मिलेंगे. व्यापारी वर्ग को बड़ा मुनाफा हो सकता है. कला, मीडिया या रचनात्मक क्षेत्र से जुड़े लोगों को नाम और सम्मान मिलेगा. पैतृक संपत्ति से जुड़ा कोई विवाद सुलझ सकता है. पत्नी के सहयोग से कोई कार्य संपन्न होगा. भाग्य का साथ मिलेगा.

---- समाप्त ----
Live TV

व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    करियर राशिफल
    आर्थिक राशिफल
    लव राशिफल
    Chapra Vidhan Sabha
    आज का राशिफल
    Mahua Chunav
    Raghopur Election
    Alinagar MLA
    Buxar Election
    Gopalganj Election
    Karakat Election
    Mokama Election
    Advertisement