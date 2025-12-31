Aaj Ka Panchang (आज का पंचांग), 31 दिसंबर 2025: आज 31 दिसंबर 2025 का मुहूर्त, राहु काल, जानें 2025 के आखिरी दिन कैसी है ग्रह-नक्षत्रों की चाल

पंचांग- 31 दिसंबर 2025
विक्रम संवत- 2082, कालयुक्त
शक सम्वत- 1947, विश्वावसु
पूर्णिमांत- पौष
अमांत- पौष
तिथि
शुक्ल पक्ष द्वादशी- दिसंबर 31 05:00 AM – जनवरी 01 01:48 AM
शुक्ल पक्ष त्रयोदशी- जनवरी 01 01:48 AM – जनवरी 01 10:22 PM
नक्षत्र
कृत्तिका- दिसंबर 31 03:58 AM – जनवरी 01 01:30 AM
रोहिणी- जनवरी 01 01:30 AM – जनवरी 01 10:48 PM
योग
साध्य- दिसंबर 31 01:01 AM – दिसंबर 31 09:13 PM
शुभ- दिसंबर 31 09:13 PM – जनवरी 01 05:12 PM
सूर्य और चंद्रमा का समय
सूर्योदय- 7:12 AM
सूर्यास्त- 5:47 PM
चन्द्रोदय- दिसंबर 31 2:38 PM
चन्द्रास्त- जनवरी 01 4:46 AM
अशुभ काल
राहू- 12:29 PM – 1:49 PM
यम गण्ड- 8:31 AM – 9:50 AM
कुलिक- 11:10 AM – 12:29 PM
दुर्मुहूर्त- 12:08 PM – 12:51 PM
वर्ज्यम्- 02:44 PM – 04:10 PM
शुभ काल
अभिजीत मुहूर्त- Nil
अमृत काल- 11:19 PM – 12:45 AM
ब्रह्म मुहूर्त- 05:36 AM – 06:24 AM
शुभ योग
सर्वार्थसिद्धि योग- जनवरी 01 01:30 AM- जनवरी 01 07:12 AM
त्रिपुष्कर योग- दिसंबर 31 05:01 AM- दिसंबर 31 07:12 AM
सर्वार्थसिद्धि योग- दिसंबर 31 03:58 AM- जनवरी 01 01:30 AM