scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

Aaj Ka Panchang (आज का पंचांग), 31 दिसंबर 2025: आज 31 दिसंबर 2025 का मुहूर्त, राहु काल, जानें 2025 के आखिरी दिन कैसी है ग्रह-नक्षत्रों की चाल

Aaj 31 December 2025 का पंचांग (Aaj ka Panchang): आज का पंचांग

Advertisement
X
aaj_ka_panchang horoscope
aaj_ka_panchang horoscope

पंचांग- 31 दिसंबर 2025

विक्रम संवत- 2082, कालयुक्त
शक सम्वत- 1947, विश्वावसु
पूर्णिमांत- पौष
अमांत- पौष

तिथि
शुक्ल पक्ष द्वादशी- दिसंबर 31 05:00 AM – जनवरी 01 01:48 AM
शुक्ल पक्ष त्रयोदशी- जनवरी 01 01:48 AM – जनवरी 01 10:22 PM

सम्बंधित ख़बरें

आज का पंचांग 30 दिसंबर 2025
जानिए 30 दिसंबर 2025, दिन- मंगलवार का पंचांग और शुभ मुहूर्त
आज 29 दिसंबर 2025 का शुभ मुहूर्त, राहु काल, आज की तिथि और ग्रह
जानिए 29 दिसंबर 2025, दिन- सोमवार का पंचांग और शुभ मुहूर्त
जानिए 28 दिसंबर 2025, दिन- रविवार का पंचांग और शुभ मुहूर्त

नक्षत्र
कृत्तिका- दिसंबर 31 03:58 AM – जनवरी 01 01:30 AM
रोहिणी- जनवरी 01 01:30 AM – जनवरी 01 10:48 PM

योग
साध्य- दिसंबर 31 01:01 AM – दिसंबर 31 09:13 PM
शुभ- दिसंबर 31 09:13 PM – जनवरी 01 05:12 PM

सूर्य और चंद्रमा का समय
सूर्योदय- 7:12 AM
सूर्यास्त- 5:47 PM
चन्द्रोदय- दिसंबर 31 2:38 PM
चन्द्रास्त- जनवरी 01 4:46 AM

अशुभ काल
राहू- 12:29 PM – 1:49 PM
यम गण्ड- 8:31 AM – 9:50 AM
कुलिक- 11:10 AM – 12:29 PM
दुर्मुहूर्त- 12:08 PM – 12:51 PM
वर्ज्यम्- 02:44 PM – 04:10 PM

Advertisement

शुभ काल
अभिजीत मुहूर्त- Nil
अमृत काल- 11:19 PM – 12:45 AM
ब्रह्म मुहूर्त- 05:36 AM – 06:24 AM

शुभ योग
सर्वार्थसिद्धि योग- जनवरी 01 01:30 AM- जनवरी 01 07:12 AM
त्रिपुष्कर योग- दिसंबर 31 05:01 AM- दिसंबर 31 07:12 AM
सर्वार्थसिद्धि योग- दिसंबर 31 03:58 AM- जनवरी 01 01:30 AM

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    करियर राशिफल
    महिला आईपीएल प्रीमियर लीग 2026
    आज का राशिफल
    लव राशिफल
    आर्थिक राशिफल
    Advertisement