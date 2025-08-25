Aaj Ka Panchang (आज का पंचांग), 25 अगस्त 2025: आज 25 अगस्त 2025 का शुभ मुहूर्त, राहु काल, आज की तिथि और ग्रह

पंचांग- 25 अगस्त 2025
विक्रम संवत- 2082, कालयुक्त
शक सम्वत- 2647, विश्वावसु
पूर्णिमांत- ज्येष्ठ
अमांत- वैशाख
तिथि
द्वितीया - 12:34 पी एम तक
तृतीया
नक्षत्र
उत्तराफाल्गुनी - 03:50 ए एम, अगस्त 26 तक
हस्त
योग
सिद्ध - 12:06 पी एम तक
साध्य
सूर्य और चंद्रमा का समय
सूर्योदय- 05:56 AM
सूर्यास्त- 06:50 PM
चन्द्रोदय- 07:39 AM
चन्द्रास्त- 08:01 PM
अशुभ काल
राहुकाल- 07:32 AM से 09:09 PM
यमगण्ड- 10:46 AM से 12:23 PM
गुलिक- 02:00 PM से 03:37 PM
शुभ काल
अभिजित मुहूर्त- 11:57 AQM से 12:49 PM
ब्रह्म मुहूर्त- 04:27 AM से 05:11 AM
अमृत काल - 08:06 PM से 09:49 PM