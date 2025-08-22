scorecardresearch
 

Aaj Ka Panchang (आज का पंचांग), 22 अगस्त 2025: आज 22 अगस्त 2025 का शुभ मुहूर्त, राहु काल, आज की तिथि और ग्रह

Aaj 22 August 2025 का पंचांग (Aaj ka Panchang): आज का पंचांग 22 अगस्त 2025

आज का पंचांग 22 अगस्त 2025

विक्रम संवत- 2082 कालयुक्त
शक सम्वत- 1947 विश्वावसु
पूर्णिमांत- भाद्रपद
अमांत- वैशाख 

तिथि 
चतुर्दशी - 11:55 ए एम तक

नक्षत्र
अश्लेशा - 12:16 ए एम, अगस्त 23 तक

योग 
वरीयान् - 02:35 पी एम तक

सूर्य और चंद्रमा का समय 
सूर्योदय- 05:53 ए एम
सूर्यास्त- 06:54 पी एम
चन्द्रोदय- 05:43 ए एम, अगस्त 23
चन्द्रास्त- 06:32 पी एम

अशुभ काल 
राहुकाल- 10:46 ए एम से 12:24 पी एम
यमगण्ड- 03:39 पी एम से 05:16 पी एम
गुलिक- 07:31 ए एम से 09:09 ए एम

शुभ काल 
अभिजित मुहूर्त- 11:58 ए एम से 12:50 पी एम
ब्रह्म मुहूर्त- 04:26 ए एम से 05:10 ए एम

