Aaj Ka Panchang (आज का पंचांग), 21 अगस्त 2025: आज 21 अगस्त 2025 का शुभ मुहूर्त, राहु काल, आज की तिथि और ग्रह

आज का पंचांग 21 अगस्त 2025
विक्रम संवत- 2082 कालयुक्त
शक सम्वत- 1947 विश्वावसु
पूर्णिमांत- भाद्रपद
अमांत- वैशाख
तिथि
त्रयोदशी - 12:44 पी एम तक
नक्षत्र
पुष्य - 12:08 ए एम, अगस्त 22 तक
योग
व्यतीपात - 04:14 पी एम तक
सूर्य और चंद्रमा का समय
सूर्योदय- 05:53 ए एम
सूर्यास्त- 06:54 पी एम
चन्द्रोदय- 04:41 ए एम, अगस्त 22
चन्द्रास्त- 05:54 पी एम
अशुभ काल
राहुकाल- 02:02 पी एम से 03:39 पी एम
यमगण्ड- 05:53 ए एम से 07:31 ए एम
गुलिक- 09:09 ए एम से 10:46 ए एम
शुभ काल
अभिजित मुहूर्त- 11:58 ए एम से 12:50 पी एम
ब्रह्म मुहूर्त- 04:26 ए एम से 05:10 ए एम
शुभ योग
गुरु पुष्य योग- 05:53 ए एम से 12:08 ए एम, अगस्त 22
सर्वार्थ सिद्धि योग- 05:53 ए एम से 12:08 ए एम, अगस्त 22
अमृत सिद्धि योग- 05:53 ए एम से 12:08 ए एम, अगस्त 22