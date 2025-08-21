scorecardresearch
 

Aaj Ka Panchang (आज का पंचांग), 21 अगस्त 2025: आज 21 अगस्त 2025 का शुभ मुहूर्त, राहु काल, आज की तिथि और ग्रह

Aaj 21 August 2025 का पंचांग (Aaj ka Panchang): आज का पंचांग 21 अगस्त 2025

aaj_ka_panchang horoscope
आज का पंचांग 21 अगस्त 2025

विक्रम संवत- 2082 कालयुक्त
शक सम्वत- 1947 विश्वावसु
पूर्णिमांत- भाद्रपद
अमांत- वैशाख 

तिथि 
त्रयोदशी - 12:44 पी एम तक

नक्षत्र
पुष्य - 12:08 ए एम, अगस्त 22 तक

योग 
व्यतीपात - 04:14 पी एम तक

सूर्य और चंद्रमा का समय 
सूर्योदय- 05:53 ए एम
सूर्यास्त- 06:54 पी एम
चन्द्रोदय- 04:41 ए एम, अगस्त 22
चन्द्रास्त- 05:54 पी एम

अशुभ काल 
राहुकाल- 02:02 पी एम से 03:39 पी एम
यमगण्ड- 05:53 ए एम से 07:31 ए एम
गुलिक- 09:09 ए एम से 10:46 ए एम

शुभ काल 
अभिजित मुहूर्त- 11:58 ए एम से 12:50 पी एम
ब्रह्म मुहूर्त- 04:26 ए एम से 05:10 ए एम

शुभ योग
गुरु पुष्य योग- 05:53 ए एम से 12:08 ए एम, अगस्त 22
सर्वार्थ सिद्धि योग- 05:53 ए एम से 12:08 ए एम, अगस्त 22
अमृत सिद्धि योग- 05:53 ए एम से 12:08 ए एम, अगस्त 22

---- समाप्त ----
