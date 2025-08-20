Aaj Ka Panchang (आज का पंचांग), 20 अगस्त 2025: आज 20 अगस्त 2025 का शुभ मुहूर्त, राहु काल, आज की तिथि और ग्रह

विक्रम संवत- 2082 कालयुक्त
शक सम्वत- 1947 विश्वावसु
पूर्णिमांत- ज्येष्ठ
अमांत- वैशाख
तिथि
द्वादशी - 01:58 पी एम तक
त्रयोदशी
नक्षत्र
पुनर्वसु - 12:27 ए एम, अगस्त 21 तक
पुष्य
योग
सिद्धि - 06:13 पी एम तक
व्यतीपात
सूर्य और चंद्रमा का समय
सूर्योदय- 05:53 ए एम
सूर्यास्त- 06:56 पी एम
चन्द्रोदय- 03:36 ए एम, अगस्त 21
चन्द्रास्त- 05:10 पी एम
अशुभ काल
राहुकाल- 12:24 पी एम से 02:02 पी एम
यमगण्ड- 07:31 ए एम से 09:09 ए एम
गुलिक- 10:46 ए एम से 12:24 पी एम
शुभ काल
अभिजित मुहूर्त- कोई नहीं
ब्रह्म मुहूर्त- 04:25 ए एम से 05:09 ए एम