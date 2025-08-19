scorecardresearch
 

Aaj Ka Panchang (आज का पंचांग), 19 अगस्त 2025: आज 19 अगस्त 2025 का शुभ मुहूर्त, राहु काल, आज की तिथि और ग्रह

Aaj 19 August 2025 का पंचांग (Aaj ka Panchang): आज का पंचांग 19 अगस्त 2025

पंचांग- 19 अगस्त 2025

विक्रम संवत- 2082, कालयुक्त
शक सम्वत- 2647, विश्वावसु 
पूर्णिमांत- ज्येष्ठ
अमांत- वैशाख 

तिथि 
एकादशी - 03:32 पी एम तक
द्वादशी

नक्षत्र
आर्द्रा - 01:07 ए एम, अगस्त 20 तक
पुनर्वसु

योग 
वज्र - 08:30 पी एम तक
सिद्धि

सूर्य और चंद्रमा का समय 
सूर्योदय- 05:52 ए एम
सूर्यास्त- 06:57 पी एम
चन्द्रोदय- 02:29 ए एम, अगस्त 20
चन्द्रास्त- 04:18 पी एम

अशुभ काल 
राहुकाल- 03:40 पी एम से 05:19 पी एम
यमगण्ड- 09:08 ए एम से 10:46 ए एम
गुलिक- 12:24 पी एम से 02:02 पी एम

शुभ काल 
अभिजित मुहूर्त- 11:58 ए एम से 12:51 पी एम
ब्रह्म मुहूर्त- 04:25 ए एम से 05:09 ए एम

