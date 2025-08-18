Aaj Ka Panchang (आज का पंचांग), 18 अगस्त 2025: आज 18 अगस्त 2025 का शुभ मुहूर्त, राहु काल, आज की तिथि और ग्रह

पंचांग- 18 अगस्त 2025
विक्रम संवत- 2082, कालयुक्त
शक सम्वत- 2647, विश्वावसु
पूर्णिमांत- ज्येष्ठ
अमांत- वैशाख
तिथि
दशमी - 05:22 पी एम तक
एकादशी
नक्षत्र
मृगशिरा - 02:06 ए एम, अगस्त 19 तक
आर्द्रा
योग
हर्षण - 11:00 पी एम तक
वज्र
सूर्य और चंद्रमा का समय
सूर्योदय- 05:R AM
सूर्यास्त- 06:58 PM
चन्द्रोदय- 01:24 AM
चन्द्रास्त- 03:18 PM
अशुभ काल
राहुकाल- 07:30 AM से 09:08 AM
यमगण्ड- 10:47 AM से 12:25 PM
गुलिक- 02:03 PM से 03:41 PM
शुभ काल
अभिजित मुहूर्त- 11:59 AM से 12:51 PM
ब्रह्म मुहूर्त- 04:25 AM से 05:08 AM
अमृत काल - 05:44 PM से 07:15 PM