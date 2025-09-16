Aaj Ka Panchang (आज का पंचांग), 16 सितंबर 2025: आज 16 सितंबर 2025 का शुभ मुहूर्त, राहु काल, आज की तिथि और ग्रह

पंचांग- 16 सितंबर 2025
विक्रम संवत- 2082, कालयुक्त
शक सम्वत- 2647, विश्वावसु
पूर्णिमांत- ज्येष्ठ
अमांत- वैशाख
तिथि
दशमी- 12:21 ए एम, सितम्बर 17 तक
नक्षत्र
आर्द्रा - 06:46 ए एम तक
योग
वरीयान् - 12:34 ए एम, सितम्बर 17 तक
सूर्य और चंद्रमा का समय
सूर्योदय- 06:06 AM
सूर्यास्त- 06:25 PM
चन्द्रोदय- 1:27 AM
चन्द्रास्त- 3:07 PM
अशुभ काल
राहुकाल- 03:20 पी एम से 04:53 पी एम
यमगण्ड- 09:11 ए एम से 10:43 ए एम
गुलिक- 12:16 पी एम से 01:48 पी एम
शुभ काल
ब्रह्म मुहूर्त- 04:33 AM से 05:19 AM
अमृत काल- 04:04 ए एम, सितम्बर 17 से 05:38 ए एम, सितम्बर 17
अभिजित मुहूर्त- 11:51 ए एम से 12:40 पी एम