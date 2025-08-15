Aaj Ka Panchang (आज का पंचांग), 15 अगस्त 2025: आज 15 अगस्त 2025 का शुभ मुहूर्त, राहु काल, आज की तिथि और ग्रह

पंचांग- 15 अगस्त 2025
विक्रम संवत- 2082, कालयुक्त
शक सम्वत- 2647, विश्वावसु
पूर्णिमांत- भाद्रपद
अमांत- श्रावण
तिथि
सप्तमी - 11:49 पी एम तक
नक्षत्र
अश्विनी - 07:36 ए एम तक
योग
गण्ड - 10:17 ए एम तक
सूर्य और चंद्रमा का समय
सूर्योदय- 05:50 ए एम
सूर्यास्त- 07:00 पी एम
चन्द्रोदय- 10:46 पी एम
चन्द्रास्त- 11:53 ए एम
अशुभ काल
राहुकाल- 10:47 ए एम से 12:25 पी एम
यमगण्ड- 03:43 पी एम से 05:22 पी एम
गुलिक- 07:29 ए एम से 09:08 ए एम
शुभ काल
ब्रह्म मुहूर्त- 04:24 ए एम से 05:07 ए एम
अभिजित मुहूर्त- 11:59 ए एम से 12:52 पी एम
गोधूलि मुहूर्त- 07:00 पी एम से 07:22 पी एम
शुभ योग
सर्वार्थ सिद्धि योग- 05:50 ए एम से 07:36 ए एम
रवि योग- 05:50 ए एम से 07:36 ए एम