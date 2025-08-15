scorecardresearch
 

Aaj Ka Panchang (आज का पंचांग), 15 अगस्त 2025: आज 15 अगस्त 2025 का शुभ मुहूर्त, राहु काल, आज की तिथि और ग्रह

Aaj 15 August 2025 का पंचांग (Aaj ka Panchang): ज का पंचांग 15 अगस्त 2025

पंचांग- 15 अगस्त 2025

विक्रम संवत- 2082, कालयुक्त
शक सम्वत- 2647, विश्वावसु 
पूर्णिमांत- भाद्रपद
अमांत- श्रावण

तिथि 
सप्तमी - 11:49 पी एम तक

नक्षत्र
अश्विनी - 07:36 ए एम तक

योग 
गण्ड - 10:17 ए एम तक

सूर्य और चंद्रमा का समय 
सूर्योदय- 05:50 ए एम
सूर्यास्त- 07:00 पी एम
चन्द्रोदय- 10:46 पी एम
चन्द्रास्त- 11:53 ए एम

अशुभ काल 
राहुकाल- 10:47 ए एम से 12:25 पी एम
यमगण्ड- 03:43 पी एम से 05:22 पी एम
गुलिक- 07:29 ए एम से 09:08 ए एम

शुभ काल 
ब्रह्म मुहूर्त- 04:24 ए एम से 05:07 ए एम
अभिजित मुहूर्त- 11:59 ए एम से 12:52 पी एम
गोधूलि मुहूर्त- 07:00 पी एम से 07:22 पी एम

शुभ योग
सर्वार्थ सिद्धि योग- 05:50 ए एम से 07:36 ए एम
रवि योग- 05:50 ए एम से 07:36 ए एम

---- समाप्त ----
