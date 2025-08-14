Aaj Ka Panchang (आज का पंचांग), 14 अगस्त 2025: आज 14 अगस्त 2025 का शुभ मुहूर्त, राहु काल, आज की तिथि और ग्रह

पंचांग- 14 अगस्त 2025
विक्रम संवत- 2082, कालयुक्त
शक सम्वत- 2647, विश्वावसु
पूर्णिमांत- भाद्रपद
अमांत- श्रावण
तिथि
षष्ठी - 02:07 ए एम, अगस्त 15 तक
नक्षत्र
रेवती - 09:06 ए एम तक
योग
शूल - 01:12 पी एम तक
सूर्य और चंद्रमा का समय
सूर्योदय- 05:50 ए एम
सूर्यास्त- 07:01 पी एम
चन्द्रोदय- 10:07 पी एम
चन्द्रास्त- 10:47 ए एम
अशुभ काल
राहुकाल- 02:04 पी एम से 03:43 पी एम
यमगण्ड- 05:50 ए एम से 07:29 ए एम
गुलिक- 09:08 ए एम से 10:47 ए एम
शुभ काल
ब्रह्म मुहूर्त- 04:23 ए एम से 05:07 ए एम
अभिजित मुहूर्त- 11:59 ए एम से 12:52 पी एम
गोधूलि मुहूर्त- 07:01 पी एम से 07:23 पी एम
शुभ योग
सर्वार्थ सिद्धि योग- पूरे दिन
रवि योग- 09:06 ए एम से 05:50 ए एम, अगस्त 15