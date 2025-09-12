Aaj Ka Panchang (आज का पंचांग), 12 सितंबर 2025: मिथुन राशि वाले अपनों की खुशी बढ़ाएंगे, जानें अपनी राशि का हाल

पंचांग- 12 सितंबर 2025
विक्रम संवत- 2082, कालयुक्त
शक सम्वत- 1947, विश्वावसु
पूर्णिमांत- आश्विन
अमांत- भाद्रपद
तिथि
कृष्ण पक्ष पंचमी- सितंबर 11 12:45 PM – सितंबर 12 09:58 AM
कृष्ण पक्ष षष्ठी- सितंबर 12 09:58 AM – सितंबर 13 07:23 AM
नक्षत्र
भरणी- सितंबर 11 01:58 PM – सितंबर 12 11:58 AM
कृत्तिका- सितंबर 12 11:58 AM – सितंबर 13 10:11 AM
योग
व्याघात- सितंबर 11 05:04 PM – सितंबर 12 01:43 PM
हर्षण- सितंबर 12 01:43 PM – सितंबर 13 10:32 AM
सूर्य और चंद्रमा का समय
सूर्योदय- 6:16 AM
सूर्यास्त- 6:29 PM
चन्द्रोदय- सितंबर 12 9:48 PM
चन्द्रास्त- सितंबर 13 11:54 AM
अशुभ काल
राहू- 10:51 AM – 12:23 PM
यम गण्ड- 3:26 PM – 4:58 PM
कुलिक- 7:48 AM – 9:19 AM
दुर्मुहूर्त- 08:43 AM – 09:32 AM, 12:47 PM – 01:36 PM
वर्ज्यम्- 11:04 PM – 12:33 AM
शुभ काल
अभिजीत मुहूर्त- 11:58 AM – 12:47 PM
अमृत काल- 07:02 AM – 08:30 AM
ब्रह्म मुहूर्त- 04:40 AM – 05:28 AM
शुभ योग
त्रिपुष्कर योग- सितंबर 13 07:23 AM- सितंबर 13 10:11 AM