Aaj Ka Panchang (आज का पंचांग), 11 सितंबर 2025: आज 11 सितंबर 2025 का शुभ मुहूर्त, राहु काल, आज की तिथि और ग्रह

Aaj 11 September 2025 का पंचांग (Aaj ka Panchang): Aaj 11 September 2025 का पंचांग

पंचांग- 11 सितंबर 2025

विक्रम संवत - 2082, कालयुक्त
शक सम्वत - 1947, विश्वावसु
पूर्णिमांत - आश्विन
अमांत - भाद्रपद

तिथि
कृष्ण पक्ष चतुर्थी- सितंबर 10 03:38 PM- सितंबर 11 12:45 PM
कृष्ण पक्ष पंचमी- सितंबर 11 12:45 PM- सितंबर 12 09:58 AM

नक्षत्र
अश्विनी - सितंबर 10 04:03 PM- सितंबर 11 01:58 PM
भरणी - सितंबर 11 01:58 PM- सितंबर 12 11:58 AM

योग
ध्रुव - सितंबर 10 08:31 PM- सितंबर 11 05:04 PM
व्याघात - सितंबर 11 05:04 PM- सितंबर 12 01:43 PM

सूर्य और चंद्रमा का समय
सूर्योदय - 6:16 AM
सूर्यास्त - 6:30 PM
चन्द्रोदय - सितंबर 11 9:01 PM
चन्द्रास्त - सितंबर 12 10:46 AM

अशुभ काल
राहू - 1:55 PM- 3:27 PM
यम गण्ड - 6:16 AM- 7:47 AM
कुलिक - 9:19 AM- 10:51 AM
दुर्मुहूर्त - 10:21 AM- 11:10 AM, 03:14 PM- 04:03 PM
वर्ज्यम् - 10:18 AM- 11:46 AM, 10:46 PM- 12:14 AM

शुभ काल
अभिजीत मुहूर्त - 11:58 AM- 12:47 PM
अमृत काल - 07:23 AM- 08:50 AM
ब्रह्म मुहूर्त - 04:40 AM- 05:28 AM

शुभ योग
सर्वार्थसिद्धि योग - सितंबर 11 06:16 AM - सितंबर 11 01:58 PM

---- समाप्त ----
