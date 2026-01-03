Aaj Ka Panchang (आज का पंचांग), 3 जनवरी 2026: आज 3 जनवरी 2026 का शुभ मुहूर्त, राहु काल, आज की तिथि और ग्रह

पंचांग- 3 जनवरी 2026
विक्रम संवत- 2082 कालयुक्त
शक सम्वत- 1947 विश्वावसु
पौष - पूर्णिमान्त
पौष - अमान्त
तिथि
पूर्णिमा - 03:32 पी एम तक
प्रतिपदा
नक्षत्र
आर्द्रा - 12:05 पी एम तक
पुनर्वसु
योग
ब्रह्म - 09:05 ए एम तक
इन्द्र - 05:16 ए एम, जनवरी 04 तक
वैधृति
सूर्य और चंद्रमा का समय
सूर्योदय- 07:14 ए एम
सूर्यास्त- 05:37 पी एम
चन्द्रोदय- 05:28 पी एम
चन्द्रास्त- चन्द्रास्त नहीं
अशुभ काल
09:50 ए एम से 11:08 ए एम
यमगण्ड- 01:43 पी एम से 03:01 पी एम
गुलिक- 07:14 ए एम से 08:32 ए एम
शुभ काल
अभिजित मुहूर्त- 12:05 पी एम से 12:46 पी एम
ब्रह्म मुहूर्त- 05:25 ए एम से 06:20 ए एम