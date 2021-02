Aaj Ka Panchang: पंचांग 01 मार्च 2021, जानें आज का शुभ मुहूर्त और राहु काल

पंचांग 1 मार्च 2021,सोमवार: आज विक्रम संवत - 2077, प्रमादि शक सम्वत - 1942, शर्वरी पूर्णिमांत - फाल्गुन और अमांत - माघ है. हिन्दू कैलेंडर के अनुसार, आज फाल्गुन कृष्ण पक्ष द्वितीया तिथि का दिन है. आज सूर्य कुंभ राशि में रहेंगे और चन्द्रमा कन्या राशि में संचरण करेंगे. आज के दिन कोई भी शुभ कार्य करने से पहले दिन का पांचांग जरूर देख लें. शुभमुहूर्त में किया गया कार्य सफल रहता है.

आज का पंचांग

तिथि: फाल्गुन कृष्ण पक्ष द्वितीया

कृष्ण पक्ष तृतीया [ क्षय तिथि ] - 01 मार्च 08:35 AM से 02 मार्च 05:46 AM

नक्षत्र: उत्तर फाल्गुनी

आज का दिशाशूल: पूर्व दिशा

आज का राहुकाल: 8:19 AM – 9:45 AM बजे तक



सूर्य और चंद्रमा का समय

सूर्योदय - 6:52 AM

सूर्यास्त - 6:26 PM

चन्द्रोदय - Mar 01 8:41 PM

चन्द्रास्त - Mar 02 8:57 AM

शुभ काल

अभिजीत मुहूर्त - 12:16 PM – 01:02 PM

अमृत काल - 12:02 AM – 01:29 AM

ब्रह्म मुहूर्त - 05:16 AM – 06:04 AM

त्रिपुष्कर योग - 28 फरवरी 11:19 AM - 01 मार्च 06:52 AM (उत्‍तरा फाल्‍गुनी, द्वितीया तथा रविवार)

सर्वार्थसिद्धि योग - 28 फरवरी 09:35 AM - 01 मार्च 06:52 AM (उत्‍तरा फाल्‍गुनी तथा रविवार)