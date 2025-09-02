Rajasthan: शराब के नशे में बांध पर स्टंट कर रहा था युवक, पानी के तेज बहाव में बहा, SDRF की टीम तलाश में जुटी

राजस्थान के सवाई माधोपुर जिले में एक खतरनाक हादसा सामने आया है. चौथ का बरवाड़ा उपखंड क्षेत्र स्थित ढील बांध पर एक अज्ञात युवक पानी में स्टंट करते हुए तेज बहाव में बह गया. युवक की अब तक शिनाख्त नहीं हो पाई है. घटना के बाद इलाके में हड़कंप मच गया और प्रशासन को तुरंत सूचना दी गई.

प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक युवक ने शराब पी रखी थी और बांध की चादर (ओवरफ्लो का बहाव) पर खड़े होकर स्टंट कर रहा था. स्थानीय लोगों ने उसे रोकने की कोशिश की, लेकिन उसने चेतावनी नजरअंदाज करते हुए बांध पार करने का प्रयास किया. तभी अचानक तेज बहाव में उसका संतुलन बिगड़ गया और वह पानी में गिरकर बह गया.

यह दृश्य देखकर वहां मौजूद लोग घबरा गए और तुरंत पुलिस व प्रशासन को सूचना दी. जानकारी मिलते ही स्थानीय पुलिस व प्रशासन मौके पर पहुंचा और युवक की तलाश शुरू की. अधिकारियों ने एसडीआरएफ और सिविल डिफेंस की टीम को भी अलर्ट कर दिया है. टीमें सवाई माधोपुर से ढील बांध पहुंचकर सर्च ऑपरेशन शुरू किया.

फिलहाल युवक की पहचान नहीं हो पाई है. पुलिस बांध पर मौजूद लोगों से पूछताछ कर रही है ताकि उसके बारे में कोई सुराग मिल सके. प्रशासन का कहना है कि SDRF और सिविल डिफेंस की टीम के साथ मिलकर युवक को तलाशने की पूरी कोशिश की जाएगी. स्थानीय लोग भी प्रशासन से अपील कर रहे हैं कि बांध क्षेत्र में कड़ी निगरानी और सुरक्षा इंतजाम किए जाएं ताकि भविष्य में ऐसी घटनाओं को रोका जा सके.

