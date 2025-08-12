Rajasthan: सांड के हमले से पैदल जा रही महिला हवा में उछली, घटना CCTV में कैद

राजस्थान के भरतपुर में सोमवार शाम करीब 5 बजे शहर कोतवाली थाना क्षेत्र में एक दिल दहला देने वाली घटना हुई. सड़क पर पैदल चल रही महिला को पीछे से दौड़ते आए सांड ने जोरदार टक्कर मार दी. टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि महिला हवा में उछल गई और पूरी घटना पास में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई.
जानकारी के मुताबिक, पाई बाग की रहने वाली 55 वर्षीय महिला शाहजहां घटना के समय बाजार से घरेलू सामान खरीदकर घर लौट रही थीं. महिला सड़क किनारे पैदल चल रही थीं. इस दौरान अचानक पीछे से दो सांड आपस में लड़ते हुए दौड़ते हुए आए. इसके बाद आगे वाले सांड ने महिला को सींगों से जोरदार टक्कर मारकर कई फीट हवा में उछाल दिया.
यह भी पढ़ें: राजस्थान के भरतपुर में बड़ा हादसा, खुदाई के दौरान गिरी मिट्टी की ढाय, 4 की मौत
टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि महिला हवा में उछल गई और मौके पर ही बेहोश होकर गिर पड़ीं. घटना के बाद सांड टक्कर मारते हुए वहां से भाग निकला. स्थानीय लोगों ने तुरंत मौके पर पहुंचकर महिला को उठाया और नजदीकी अस्पताल में भर्ती कराया, जहां उनका इलाज जारी है. डॉक्टरों के बताया, महिला को गंभीर चोटें आई हैं. लेकिन उनकी स्थिति अब स्थिर है.
देखें वीडियो...
प्रत्यक्षदर्शियों का कहना है कि सड़क पर अक्सर आवारा पशु घूमते रहते हैं, जिससे आए दिन ऐसे हादसे होते हैं. स्थानीय निवासियों ने प्रशासन से मांग की है कि शहर की सड़कों से आवारा पशुओं को हटाने के लिए ठोस कदम उठाए जाएं, ताकि भविष्य में ऐसी घटनाओं को रोका जा सके. फिलहाल, पुलिस ने घटना का संज्ञान लिया है और नगर परिषद को इस मामले की सूचना दी है.