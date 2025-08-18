scorecardresearch
 

पांच साल की बेटी को लेकर तीसरे फ्लोर से कूदी मां, बच्ची की मौत, महिला की हालत गंभीर

जयपुर के मुरलीपुरा में एक मां ने पांच साल की बेटी संग तीसरी मंजिल से छलांग लगाई. गिरने से बच्ची की मौत हो गई जबकि मां गंभीर रूप से घायल है और इलाज जारी है. महिला के भाई की शिकायत पर पुलिस ने उसके पति रविंद्र कुमार को गिरफ्तार किया है. घटना के कारणों की जांच जारी है.

पांच साल की बेटी को लेकर तीसरे फ्लोर से कूदी मां, बच्ची की मौत (Photo: Representational image)
राजस्थान के जयपुर में तीसरे फ्लोर से गिरने के बाद एक पांच साल की मासूम बच्ची की मौके पर मौत हो गई.पुलिस ने बताया कि जयपुर के मुरलीपुरा इलाके में मृत बच्ची की मां ने उसे साथ लेकर एक इमारत की तीसरी मंजिल से छलांग लगा दी थी. गुरुवार को 32 साल की मंजू मीना अपनी बेटी प्रियांशी को लेकर एक इमारत के तीसरे फ्लोर पर चढ़ी और कूद गई.

बिल्डिंग से गिरने पर जहां बच्ची की तुरंत ही मौत हो गई वहीं महिला की हालत गंभीर बनी हुई है और उसका इलाज चल रहा है. एसएचओ वीरेंद्र कुरील ने बताया कि महिला के भाई  द्वारा दर्ज कराई गई एक शिकायत के आधार पर उसके 35 साल के पति रविंद्र कुमार को शनिवार को गिरफ्तार किया है. कुरील ने बताया कि,'महिला का अभी भी इलाज चल रहा है.घटना के कारणों की आगे की जांच जारी है.'

बता दें कि ये कोई पहली बार नहीं है जब जिंदगी या परिवार से तंग महिला ने अपने बच्चों के साथ जान देने की कोशिश की हो. बल्कि पहले भी ऐसे कई मामले सामने आते रहे हैं. हाल में बांदा से रक्षाबंधन के दिन दर्दनाक घटना सामने आई थी. यहां पति से विवाद के बाद एक महिला ने अपने तीन मासूम बच्चों को कपड़े से शरीर से बांधा, छोटे को कमर से कसकर थामा और केन नहर में छलांग लगा दी. पुलिस ने चारों शव बरामद कर पोस्टमार्टम के लिए भेजा और पति को हिरासत में लिया.

