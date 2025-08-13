Nuh Violence: राजस्थान-हरियाणा सीमा पर दो समुदायों में हिंसा, पांच गिरफ्तार, पुलिस बल तैनात

हरियाणा के नूंह जिले के मुंडाका गांव में बुधवार को दो समुदायों के बीच विवाद हिंसक झड़प में बदल गया. एक सैनी समाज के युवक पर शराब की बोतल से हमले के बाद दोनों पक्षों में पत्थरबाजी शुरू हो गई. भीड़ ने कई वाहनों और अस्थाई दुकानों में आग लगा दी और तोड़फोड़ की. कुछ घरों को भी आग के हवाले कर दिया गया.

स्थिति बिगड़ने पर हरियाणा पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए राजस्थान के अलवर जिले के हाजीपुर गांव के रहने वाले पांच आरोपियों को गिरफ्तार किया. इनमें लुकमान, जुबैर, उमरदीन, सकरूल्ला खान और रुस्तम शामिल हैं. सभी के खिलाफ थाना सदर फिरोजपुर झिरका में संबंधित धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया है. आरोपियों को कोर्ट में पेश कर न्यायिक हिरासत में भेजा गया है.

मुंडाका गांव में दो समुदायों के बीच हुई हिंसक झड़प

पुलिस ने बाकी आरोपियों की तलाश के लिए तीन टीमों का गठन किया है, जो लगातार दबिश दे रही हैं. घटनास्थल पर सुरक्षा के मद्देनजर पुलिस बल की दो कंपनियां तैनात हैं.

एसडीएम लक्ष्मी नारायण और डीएसपी अजायब सिंह की अगुवाई में पीस कमेटी बैठक हुई, जिसमें दोनों समुदायों के प्रतिनिधियों ने हिस्सा लिया. बैठक में भाईचारा बनाए रखने और अफवाहों से दूर रहने की अपील की गई.

पुलिस ने पांच आरोपियों को किया गिरफ्तार

हिंदू समाज के लोगों का कहना है कि क्षेत्र में डर का माहौल है और आए दिन मारपीट की घटनाएं होती हैं, कुछ गांवों से पलायन भी हुआ है. राजस्थान प्रशासन भी हरियाणा पुलिस के साथ मिलकर हालात पर नजर रख रहा है और असामाजिक तत्वों के खिलाफ कार्रवाई कर रहा है.



